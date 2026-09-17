لزوم تأمین اعتبار طرح انتقال آب شرب از سد تالوار به شهرستان خدابنده

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی در نشست مدیران استان زنجان که با حضور قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان، افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات شهرستان خدابنده، تأمین آب شرب است؛ چراکه در حال حاضر بسیاری از روستاها و شهرهای شهرستان با تنش آبی جدی مواجه هستند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی برای رفع این مشکل، اجرای خط انتقال آب از سد تالوار به شهرها و روستاهای شهرستان خدابنده است که برای آن ردیف بودجه ایجاد شده و ردیف آن نیز پایدار شده است.

بیگدلی با بیان اینکه مقرر بود اعتبارات قابل توجهی برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اختصاص یابد، تصریح کرد: به دلیل محدودیت منابع و کمبود اعتبارات، اجرای این طرح با مشکلاتی مواجه شده است و انتظار داریم موضوع تأمین آب شرب خدابنده با توجه به اهمیت آن، در اولویت پیگیری‌های دولت قرار گیرد.

وی در ادامه به بازدید از بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) خدابنده اشاره کرد و گفت: این بیمارستان یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان است و در سفر رئیس‌جمهور نیز در زمره طرح‌های مورد توجه قرار گرفت.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: از دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان وزارت بهداشت و همه دستگاه‌هایی که در روند اجرای این پروژه تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم، اما با توجه به نیاز جدی مردم شهرستان، لازم است برای تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) اعتبار ویژه‌ای اختصاص یابد.

بیگدلی با اشاره به پیشرفت حدود ۵۸ درصدی این پروژه، اظهار کرد: پیمانکار در حال فعالیت است و اقدامات اجرایی ادامه دارد، اما انتظار ما این است که با تخصیص اعتبارات ویژه سفر، روند اجرای پروژه سرعت بگیرد و بیمارستان تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های شهرستان خدابنده، گفت: قطعه پنجم محور قیدار-نبی‌بیگلو-ابهر به دلیل عدم تخصیص مناسب اعتبارات در سال‌های گذشته، از پیشرفت مطلوبی برخوردار نبوده و این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: محور قیدار-ابهر از مسیرهای پرتردد و در عین حال حادثه‌خیز استان محسوب می‌شود و به دلیل افزایش قابل توجه تردد خودروها، دیگر ظرفیت و شرایط این مسیر با وضعیت پنج دهه گذشته تناسب ندارد.

بیگدلی ادامه داد: در گذشته میزان تردد در این محور بسیار کمتر بود، اما امروز به دلیل افزایش جمعیت، توسعه فعالیت‌های کشاورزی، افزایش خودروها و همچنین تردد مردم شهرهای اطراف و شهرستان بیجار و دیگر مناطق استان کردستان به سمت مرکز استان، حجم تردد در این مسیر افزایش چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به حوادث رانندگی در این محور، اظهار کرد: این مسیر نیازمند توجه جدی و تخصیص اعتبار است و انتظار داریم اعتبار مصوب سفر برای تکمیل آن اختصاص یابد تا شاهد کاهش حوادث و ارتقای ایمنی تردد مردم باشیم.



لزوم توسعه فضاهای آموزشی در خدابنده



نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت مدارس این شهرستان، گفت: موضوع عدالت آموزشی یکی از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم است و تحقق آن در مناطق مختلف کشور نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌های آموزشی است.

بیگدلی افزود: به صورت مستمر از مدارس شهرستان خدابنده بازدید می‌کنم و تقریباً هر ماه به مدارس شهرستان سر می‌زنم، زیرا معتقدم بررسی میدانی وضعیت فضاهای آموزشی برای شناخت مشکلات و پیگیری آنها ضروری است.

وی با بیان اینکه برخی مدارس شهرستان با کمبود شدید فضای فیزیکی مواجه هستند، تصریح کرد: در برخی کلاس‌ها فاصله میان نخستین نیمکت دانش‌آموزان و محل استقرار معلم به اندازه‌ای کم است که فضای کافی برای تدریس وجود ندارد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از پروژه‌های آموزشی شهرستان توسط خیران آغاز شده، اما برخی از این طرح‌ها برای تکمیل نیازمند اعتبار هستند و انتظار داریم دستور ویژه‌ای برای تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی صادر شود.

هدف‌گذاری برای هوشمندسازی ۵۵۰ مدرسه خدابنده

بیگدلی همچنین از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی تمامی مدارس شهرستان خدابنده خبر داد و گفت: در شهرستان حدود ۵۵۰ مدرسه داریم و با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، خیران و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، تلاش می‌کنیم سال آینده جشن هوشمندسازی ۵۵۰ مدرسه شهرستان را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان تجهیزات برای هوشمندسازی مدارس خریداری شده است و برای تکمیل این طرح به حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی و سایر مجموعه‌ها و با حمایت مسئولان، اعتبار مورد نیاز تأمین شود تا بتوانیم در سال آینده این طرح را به سرانجام برسانیم.

بیگدلی تأکید کرد: آب شرب، تکمیل بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، توسعه و ایمن‌سازی راه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان خدابنده است و انتظار می‌رود این مسائل در فرآیند تخصیص اعتبارات و پیگیری مصوبات سفر مورد توجه ویژه قرار گیرد.