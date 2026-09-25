به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند جمعه شب در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر با اشاره به گستردگی فعالیتها و پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در مناطق مختلف استان اظهار کرد: پیشبرد مطلوب طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای روستایی، نیازمند تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی است.
امیر برومند افزود: همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز تسریع در فرآیندهای اداری، رفع موانع اجرایی و جلوگیری از وقفه در روند اجرای پروژههای عمرانی شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر نیز در این نشست با اعلام آمادگی این شرکت برای همکاری و تعامل با بنیاد مسکن، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دو دستگاه و پیگیری مشترک موضوعات مرتبط در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد.
در این نشست بر تقویت تعامل و همکاریهای بیندستگاهی و تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی تأکید شد.
نظر شما