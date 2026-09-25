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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

گسترش سوادآموزی در جامعه عشایری بوشهر با همکاری آموزش‌وپرورش

گسترش سوادآموزی در جامعه عشایری بوشهر با همکاری آموزش‌وپرورش

بوشهر - مدیر امور عشایر استان بوشهر از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با معاونت سوادآموزی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان با هدف توسعه آموزش و ارتقای سطح سواد جامعه عشایری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ناصر رحیمی جمعه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برای همه اقشار جامعه عشایری اظهار کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه، شناسایی افراد بی‌سواد و کم‌سواد، برگزاری دوره‌های سوادآموزی و تحکیم سواد و ارائه آموزش‌های متناسب با نیازهای جامعه عشایری دنبال می‌شود.

وی افزود: تهیه محتوای آموزشی متناسب با شرایط و نیازهای عشایر، شناسایی آموزش‌دهندگان داوطلب و راه‌اندازی مراکز یادگیری محلی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

مدیر امور عشایر استان بوشهر بیان کرد: اجرای مؤثر این برنامه‌ها می‌تواند زمینه ارتقای سطح سواد، افزایش مهارت‌های آموزشی و توانمندسازی جامعه عشایری استان را فراهم کند.

ناصر رحیمی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، دو دستگاه با تشکیل کمیته اجرایی مشترک، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را پیگیری کرده و بر روند اجرای دوره‌های آموزشی و تحقق اهداف تفاهم‌نامه نظارت خواهند کرد.

کد مطلب 6958406

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