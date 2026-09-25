به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ناصر رحیمی جمعه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت فراهمکردن فرصتهای آموزشی برای همه اقشار جامعه عشایری اظهار کرد: در چارچوب این تفاهمنامه، شناسایی افراد بیسواد و کمسواد، برگزاری دورههای سوادآموزی و تحکیم سواد و ارائه آموزشهای متناسب با نیازهای جامعه عشایری دنبال میشود.
وی افزود: تهیه محتوای آموزشی متناسب با شرایط و نیازهای عشایر، شناسایی آموزشدهندگان داوطلب و راهاندازی مراکز یادگیری محلی از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
مدیر امور عشایر استان بوشهر بیان کرد: اجرای مؤثر این برنامهها میتواند زمینه ارتقای سطح سواد، افزایش مهارتهای آموزشی و توانمندسازی جامعه عشایری استان را فراهم کند.
ناصر رحیمی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، دو دستگاه با تشکیل کمیته اجرایی مشترک، برنامههای پیشبینیشده را پیگیری کرده و بر روند اجرای دورههای آموزشی و تحقق اهداف تفاهمنامه نظارت خواهند کرد.
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