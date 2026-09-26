کسب مقام دوم نماینده خراسان جنوبی در کورس اسبدوانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی رقابتهای کورس اسبدوانی کشور به میزبانی خراسان رضوی و در پیست ثامن مشهد برگزار شد و دو نماینده از خراسان جنوبی در این مسابقات به میدان رفتند.
در کلاس ۶ ترکمن و در مسافت هزار متر، اسب «بنیخان» از خراسان جنوبی با عملکردی قابل توجه در جایگاه دوم قرار گرفت.
در ادامه این رقابتها و در کلاس ۶ دوخون، اسب «نیو کینگ من» دیگر نماینده خراسان جنوبی در مسافت هزار متر به رقابت پرداخت و در پایان رتبه هشتم را به دست آورد.
به این ترتیب، نمایندگان خراسان جنوبی در هفته پایانی کورس اسبدوانی کشور یک مقام دوم و یک مقام هشتم را کسب کردند.
حضور نمایندگان استان در این رقابتها در حالی رقم خورد که مسابقات کورس اسبدوانی در خراسان جنوبی فاقد پیست اختصاصی استاندارد است و رقابتهای رسمی این رشته در استانهای دیگر برگزار میشود.
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