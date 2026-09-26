به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اورژانس قم اعلام کرد، حادثه برخورد زنجیرهای سه خودرو ، ساعت ۲:۳۸ بامداد شنبه در اتوبان قم ـ تهران به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم گزارش شد.
پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی پایگاههای جادهای ۵۱۵ مهتاب، ۵۱۴ المهدی و ۵۱۳ نعلبندان برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.
بر اساس گزارش کارشناسان اعزامی اورژانس، در این سانحه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر نیز مصدوم شدند.
مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.
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