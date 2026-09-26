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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

نزاع در روستایی از سراب یک کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

نزاع در روستایی از سراب یک کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

سراب- سخنگوی اورژانس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب از جان باختن یک نفر و مصدومیت سه نفر دیگر در پی وقوع نزاع و درگیری در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه سوم مهرماه در یکی از روستاهای شهرستان سراب رخ داد و در جریان آن چهار مرد ۱۸، ۳۴، ۴۰ و ۴۷ ساله مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ سراب و چرلو به بیمارستان امام خمینی (ره) سراب منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب ادامه داد: یکی از مصدومان پس از انتقال به بیمارستان و با وجود تلاش‌های تیم درمانی، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6958888

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