وزش بادهای نسبتاً شدید در استان سمنان

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید طی ۲۴ ساعت اخیر در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد در بسطام حتی به ۶۱ کیلومتر در ساعت نیز رسیده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در سمنان ۲۹، شاهرود ۴۷، دامغان ۵۰ و بیارجمند ۵۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در آرادان ۲۲، ایوانکی ۳۶، میامی ۴۳، رضوان ۴۷ و شهمیرزاد و حسینان ۳۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: در طول ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در کوهان ۵۰، مجن ۲۹، مهدیشهر ۳۲، نردین ۲۲، امیریه ۲۵ و سرخه ۲۹ کیلومتر بر ساعت برآورد می شود.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت منتهی به شنبه در کلاته خیج ۵۸ کیلومتر بر ساعت بوده است، گفت: سرعت وزش باد در فولاد محله ۴۷، فرودگاه سمنان ۳۲، پرور ۴۰، آهوان ۲۲ و افتر ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: همزمان با روزهای شنبه و یکشنبه و با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان از سمت شمال و تداخل آن با جبهه هوای گرم و خشک، شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان خواهیم بود.