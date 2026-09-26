آغاز نوسازی ۴۶ هزار پلاک فرسوده در ۲۰ منطقه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران اظهار کرد: اقدامات مقدماتی این طرح در ۲۰ منطقه تهران در حال آغاز است و در این چارچوب، حدود ۴۶ هزار پلاک در محلاتی که دارای سه شاخصه نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی هستند، هدف‌گذاری شده‌اند.

وی افزود: پروژه‌های مختلفی در حوزه بازآفرینی شهری و مسکن در حال اجراست و برخی طرح‌ها نیز امسال وارد مرحله عملیات اجرایی خواهند شد. همچنین پروژه‌های شاخصی در محدوده‌هایی مانند شمیران‌نو در منطقه ۴ تهران در حوزه تأمین مسکن و نوسازی دنبال می‌شود.

نوسازی بافت فرسوده نیازمند سرمایه اجتماعی است

کمالی‌زاده با بیان اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده صرفاً یک اقدام مهندسی نیست، تصریح کرد: کار نوسازی پیش از آنکه مهندسی باشد، یک کار اجتماعی است و برای پیشبرد آن باید ابتدا سرمایه اجتماعی و همراهی ساکنان با طرح‌های نوسازی ایجاد شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: با اجرای طرح‌های نوسازی و رفع سه مشکل اصلی نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی، زمینه برای ارتقای کیفیت سکونت و ایجاد بافت‌های پایدار فراهم می‌شود.

وی با اشاره به پروژه بازآفرینی محدوده اسلام‌آباد گفت: در این محدوده حدود ۱۱۷ هکتار در قالب یک پروژه بازآفرینی در حال نوسازی است و هدف این است که با اجرای پروژه، تأمین مسکن و ایجاد خدمات شهری، محدوده‌ای پایدار با فضای سبز، خدمات هفتگانه و ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله شکل بگیرد.

کمالی‌زاده با اشاره به اهمیت حفظ هویت تاریخی و اجتماعی محلات اظهار کرد: در بافت‌های فرسوده، خانه‌های ارزشمند و بناهایی که دارای ارزش تاریخی و هویتی هستند، شناسایی، تملک و حفظ می‌شوند و در فرآیند بازسازی نیز تلاش می‌کنیم این عناصر به عنوان بخشی از هویت شهر تهران باقی بمانند.

وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری، پاک کردن صورت مسئله و تخریب همه بناها نیست، بلکه نوسازی باید با حفظ عناصر ارزشمند و هویت محلات همراه باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده درباره کمبود پارک، مدرسه، مراکز فرهنگی و درمانی در برخی بافت‌های نوسازی‌شده گفت: برنامه‌های سازمان تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نیست و احداث و تأمین خدمات هفتگانه نیز در دستور کار قرار دارد.

کمالی‌زاده افزود: تلاش شده است پیش از بهره‌برداری از واحدهای مسکونی، زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز از جمله پارک، پارکینگ، فضاهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی نیز پیش‌بینی و اجرا شود.

وی با اشاره به پروژه بازآفرینی محور حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: در این پروژه علاوه بر نوسازی مسکن، زمین‌های بازی کودکان، فضاهای ویژه نوجوانان و مسیرهای پیاده و دوچرخه نیز ایجاد شده و حدود ۱۱ کیلومتر مسیر پیاده و دوچرخه در این پروژه احداث شده است.

کمالی‌زاده همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، احداث حدود ۸۰ مدرسه در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته که بخش قابل توجهی از این مدارس در بافت‌های فرسوده احداث خواهند شد.

وی در پایان گفت: رویکرد سازمان نوسازی شهرداری تهران این است که نوسازی بافت‌های فرسوده همزمان با ارتقای کیفیت سکونت، تأمین خدمات شهری، توسعه فضای سبز و حفظ هویت محلات دنبال شود