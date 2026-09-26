صدور ۶۲۰۰ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو در گیلان

سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت صدور پروانه‌های تخصصی مشاوران املاک و خودرو در شهرستان‌های گیلان اظهار کرد: رشت با صدور ۲ هزار و ۳۹۱ پروانه تخصصی، بیشترین آمار را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: آستانه اشرفیه با پنج پروانه تخصصی در پایین‌ترین سطح قرار دارد و شهرستان‌هایی همچون رودبار و شفت نیز از آمار پایینی برخوردارند که این وضعیت، ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به فعالان این حوزه و متقاضیان را دوچندان می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تأکید بر ضرورت فعالیت قانونی مشاوران املاک و خودرو گفت: فعالیت در این حرفه مستلزم دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط و همچنین اخذ پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و خودرو

بدوی ادامه داد: صدور پروانه تخصصی با هدف ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و خودرو، افزایش نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه و ارتقای سطح تخصصی آنان انجام می‌شود.

وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال مشاوران املاک و خودرو بیان کرد: مشاوران املاک بر اساس این دستورالعمل به دو درجه تقسیم می‌شوند و برای مشاوران املاک درجه دو، در تنظیم برخی قراردادها محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان تصریح کرد: آگاهی فعالان صنفی و شهروندان از الزامات قانونی فعالیت مشاوران املاک و خودرو می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی این حوزه و پیشگیری از انجام معاملات توسط افراد فاقد مجوز داشته باشد.