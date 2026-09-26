خبرگزاری مهر - گروه استان ها، یوسف برادران مهر: بار دیگر حمله تروریستی، منطقه سراوان بزرگ را در سوگ یکی از نیروهای تأمین امنیت فرو برد؛ سردار شهید حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، که به گفته علمای اهل سنت منطقه، سال‌ها در کنار مردم، به‌ویژه اقشار محروم، برای تأمین امنیت و رفع مشکلات آنان تلاش کرده بود.

سه روز پیش، در جریان عملیات برای مقابله با یک تیم تروریستی، شهید ظریفی در خط مقدم درگیری حضور یافت و در کنار همرزمانش برای انهدام این تیم تلاش کرد؛ عملیاتی که به هلاکت پنج نفر از اعضای تیم تروریستی انجامید، اما در جریان آن سردار ظریفی و یکی از همرزمانش نیز به شهادت رسیدند.

اکنون علمای اهل سنت سراوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت این حادثه، از روحیه جهادگری، مردم‌داری، تواضع و اقدامات محرومیت‌زدای این شهید سخن می‌گویند؛ خدماتی که به گفته آنان، یاد و نام او را در میان مردم منطقه ماندگار کرده است.

شهید ظریفی نماد خدمت، تواضع و تقریب در سراوان بود

مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگرچه شهید ظریفی مسئولیت فرماندهی قرارگاه را بر عهده داشت، اما در رفتار با مردم بسیار متواضع بود و نسبت به مشکلات و دغدغه‌های آنان بی‌تفاوت نمی‌ماند و تلاش می‌کرد در حد توان برای رفع مشکلات مردم اقدام کند.

وی افزود: این شهید به معنای واقعی رویکردی تقریبی داشت و با همه مردم با نگاه یکسان برخورد می‌کرد و توجه ویژه‌ای به مستمندان و افراد نیازمند داشت؛ از همین رو شهادت او برای مردم سراوان ضایعه‌ای بزرگ و دردناک است.

امام جمعه اهل سنت سراوان، شهادت را پاداش الهی برای خدمت صادقانه و تلاش در مسیر اصلاح جامعه دانست و گفت: شهید ظریفی سال‌ها برای خدمت به مردم، حفظ امنیت و تقویت وحدت و تقریب میان اقشار مختلف تلاش کرد و سرانجام به مقام شهادت رسید.

شهادت سردار ظریفی مردم منطقه سراوان را متاثر و ناراحت کرد

ساداتی با اشاره به ضرورت حفظ امنیت در منطقه اظهار کرد: امنیت از اساسی‌ترین نیازهای مردم است و همه اقشار جامعه، فارغ از مذهب و قومیت، خواهان زندگی در محیطی امن هستند؛ بنابراین تلاش نیروهای نظامی و انتظامی برای حفظ امنیت مردم، اقدامی ارزشمند و ضروری است.

وی با محکوم کردن اقدامات تروریستی، گفت: کسانی که با اقدامات خشونت‌آمیز امنیت مردم را هدف قرار می‌دهند باید بدانند این رفتارها نتیجه‌ای جز آسیب به مردم و ایجاد ناامنی و عقب‌ماندگی برای منطقه ندارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای مدافع امنیت، برای شهید ظریفی طلب علو درجات کرد و افزود: امیدواریم خداوند این شهید را با شهدای صدر اسلام محشور کند و به خانواده، فرزندان، مردم و همه مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی که از این حادثه متأثر شده‌اند، صبر و شکیبایی عطا فرماید.

ساداتی در پایان شهادت سردار شهید حسین ظریفی را به خانواده وی، مردم سراوان و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی تسلیت گفت و برای بازماندگان این شهید صبر و برای او رحمت و مغفرت الهی مسئلت کرد.

روایت امام جمعه کوهک از مجاهدت‌ها و مردم‌داری شهید ظریفی

مولوی عبدالرحمن الله‌وردی امام جمعه اهل سنت کوهک شهرستان سراوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سردار شهید ظریفی در هر منطقه‌ای که حضور داشت، منشأ خدمات و تحولات مثبت بود و در کنار دیگر نیروهای سپاه برای برقراری امنیت و خدمت به مردم تلاش می‌کرد.

وی افزود: یکی از عرصه‌های مهم فعالیت شهید ظریفی، تأمین امنیت مرز و اجرای طرح‌های مرتبط با اقتصاد و معیشت مرزنشینان بود. پس از اجرای طرح رزاق نیز تلاش‌های نیروهای سپاه برای برقراری امنیت در مناطق مرزی افزایش یافت و شهید ظریفی در این زمینه حضوری فعال داشت.

امام جمعه اهل سنت کوهک ادامه داد: شهید ظریفی و همکارانش حتی در ساعات نیمه‌شب در مناطق مرزی حضور پیدا می‌کردند و بر وضعیت امنیتی منطقه نظارت داشتند و بخش مهمی از امنیت امروز مرز، حاصل تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان است.

مدارس منطقه از خدمات ماندگار شهید ظریفی بهره مند شدند

الله‌وردی با اشاره به اقدامات شهید ظریفی در حوزه آموزش گفت: در بسیاری از روستاهای منطقه، مدارس از نظر تجهیزات، امکانات و حتی ساخت‌وساز مورد حمایت قرار گرفتند و شهید ظریفی در این زمینه نقش مؤثری داشت.

وی بیان کرد: بسیاری از مدارس ساخته‌شده در منطقه با تلاش و پیگیری شهید ظریفی و همراهی خیران شکل گرفت و او تلاش می‌کرد امکانات آموزشی مناسب‌تری در اختیار مردم مناطق محروم قرار گیرد.

امام جمعه اهل سنت کوهک، اخلاق اسلامی و مردم‌داری را از ویژگی‌های برجسته شهید ظریفی دانست و گفت: او با مردم برخوردی بسیار خوب و صمیمانه داشت و در برابر مشکلات افراد نیازمند بی‌تفاوت نبود.

شهادت سردار ظریفی اشک مردان و زنان منطقه سراوان را در آورد

وی افزود: درهای محل کار شهید ظریفی به روی مردم باز بود و حتی با کودکان نیز با محبت و صمیمیت رفتار می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که در برخورد با مردم هیچ‌گاه جایگاه نظامی خود را مانعی برای ارتباط صمیمانه با آنان قرار نمی‌داد.

الله‌وردی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم منطقه، به‌ویژه خانواده‌هایی که از خدمات و حمایت‌های شهید ظریفی بهره‌مند شده بودند، پس از شنیدن خبر شهادت او متأثر شدند و گریه کردند که این واکنش‌ها نشان‌دهنده محبت و اعتمادی بود که میان او و مردم شکل گرفته بود.

وی در پایان گفت: خدمات و تلاش‌های شهید ظریفی در حوزه امنیت، آموزش و خدمت به مردم قابل تقدیر است و یاد و نام این شهید به واسطه خدماتی که برای مردم منطقه انجام داد، در میان آنان ماندگار خواهد بود.

راه شهید ظریفی با شهادت او متوقف نمی‌شود

مولوی قادربخش جهان‌دیده استاد حوزه علمیه اهل سنت سوران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهید ظریفی در طول دوران خدمت خود ارتباط نزدیکی با مردم داشت و برای رفع مشکلات آنان تلاش می‌کرد؛ از ساخت مدرسه و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مردم تا حضور در مناطق مختلف و تلاش برای برقراری امنیت، بخش‌هایی از خدمات این شهید به مردم بود.

وی افزود: شهید ظریفی شب و روز برای خدمت به مردم تلاش می‌کرد و در مناطق مختلف استان و شهرستان‌های دیگر نیز برای تأمین امنیت و انجام وظایف خود حضور داشت. هرچه درباره خدمات و مجاهدت‌های او گفته شود، باز هم نمی‌توان همه تلاش‌هایش را بیان کرد.

استاد حوزه علمیه اهل سنت سوران، اخلاق نیکو و رفتار مناسب با مردم را از ویژگی‌های برجسته شهید ظریفی عنوان کرد و گفت: شناختی که مردم از او داشتند، نشان می‌داد با انسانی خوش‌اخلاق و مردم‌دار مواجه هستند که ارتباط خوبی با اقشار مختلف جامعه برقرار می‌کرد.

حل مشکلات مردم به ویژه نیازمندان از ویژگی های بارز شهید ظریفی بود

جهان‌دیده ادامه داد: شهید ظریفی به‌ویژه در حمایت از افراد نیازمند و دستگیری از مردم اهتمام ویژه‌ای داشت و تلاش می‌کرد مشکلات آنان را تا حد توان برطرف کند.

وی با اشاره به شهادت این فرمانده افزود: دشمنان باید بدانند شهادت، راه خدمت و مجاهدت را متوقف نمی‌کند. اگر شهید ظریفی از میان ما رفته است، افراد دیگری در ادامه مسیر او برای خدمت به مردم و حفظ امنیت گام برمی‌دارند و این مسیر ادامه خواهد داشت.

استاد حوزه علمیه اهل سنت سوران تأکید کرد: مردم از شهادت هراسی ندارند و شهادت در فرهنگ اسلامی جایگاه والایی دارد؛ از این رو دشمنان بدانند که با شهادت یک فرد، مسیر خدمت و مجاهدت متوقف نخواهد شد.

مردم سراوان در سوگ شهید ظریفی گریستند

شهادت سردار حسین ظریفی و یکی از همرزمانش بار دیگر نشان داد که نیروهای تأمین امنیت در مسیر مقابله با تروریسم، هزینه‌های سنگینی برای حفاظت از مردم و آرامش منطقه پرداخت می‌کنند. اقدام تروریست‌ها در هدف قرار دادن نیروهایی که در خط مقدم مبارزه با ناامنی حضور دارند، علاوه بر آسیب به خانواده‌های شهدا، مردم منطقه را نیز داغدار کرده است.

با این حال، روایت علمای اهل سنت و مردم سراوان از شهید ظریفی نشان می‌دهد که آنچه از این شهید در ذهن مردم باقی مانده، تنها یک عنوان نظامی نیست؛ بلکه خاطره خدمت، مردم‌داری، تواضع و تلاش برای محرومان است.

تروریست‌ها با شهادت چنین افرادی، ممکن است یک نیروی مؤثر را از میدان خارج کنند، اما راه خدمت و تأمین امنیت متوقف نمی‌شود و همرزمان و نیروهای دیگری این مسیر را ادامه می‌دهند. امروز واکنش مردم سراوان به این حادثه، سوگ و اندوه است؛ واکنشی که نشان‌دهنده پیوند میان مردم و نیروهای خدمتگزار امنیت در این منطقه است.