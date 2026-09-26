به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده صبح شنبه در مراسم افتتاح مرکز جامع بهداشت رضوان در شهرستان کالپوش در ادامه سفر یکروزه خود به این منطقه اعلام کرد: دولت چهاردهم توجه جدی به عدالت در زمینه بهداشت و درمان دارد.

وی با بیان اینکه توسعه مراکز خدمات جامع سلامت گامی مهم در تحقق عدالت بهداشتی و درمانی است، تاکید کرد: دولت از این دست طرح ها حمایت می کند.

معاون توسعه مناطق محروم و روستایی رئیس جمهور گفت: دسترسی آسان و عادلانه مردم به خدمات سلامت، از اولویت‌های دولت است و افتتاح چنین مراکزی نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه دارد.

حسین زاده همچنین با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش کالپوش میامی اعلام کرد: این بخش دارای استعدادها و ظرفیت های مهم از کشاورزی و تولید تا صنایع دستی و گردشگری و ... است.

وی با بیان اینکه دولت تاکید دارد که ظرفیت ها و مزیت های روستایی حتما به حرکت در بیاید، افزود: باید تلاش کرد تا در روستاها بتوانیم توانمند سازی را از طریق بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی روستاها صورت دهیم.

گفتنی است معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امروز در راس هیئتی به کالپوش در شهرستان میامی سفر کرده است.