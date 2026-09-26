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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

توجه دولت به عدالت درمانی؛ مزیت‌های روستایی به خط شوند

توجه دولت به عدالت درمانی؛ مزیت‌های روستایی به خط شوند

میامی- معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی کشور با اشاره به توجه دولت به عدالت بهداشت و درمان به خصوص در مناطق محروم گفت: توسعه مراکز جامع خدمات سلامت و درمان در اولویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده صبح شنبه در مراسم افتتاح مرکز جامع بهداشت رضوان در شهرستان کالپوش در ادامه سفر یکروزه خود به این منطقه اعلام کرد: دولت چهاردهم توجه جدی به عدالت در زمینه بهداشت و درمان دارد.

وی با بیان اینکه توسعه مراکز خدمات جامع سلامت گامی مهم در تحقق عدالت بهداشتی و درمانی است، تاکید کرد: دولت از این دست طرح ها حمایت می کند.

معاون توسعه مناطق محروم و روستایی رئیس جمهور گفت: دسترسی آسان و عادلانه مردم به خدمات سلامت، از اولویت‌های دولت است و افتتاح چنین مراکزی نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه دارد.

حسین زاده همچنین با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش کالپوش میامی اعلام کرد: این بخش دارای استعدادها و ظرفیت های مهم از کشاورزی و تولید تا صنایع دستی و گردشگری و ... است.

وی با بیان اینکه دولت تاکید دارد که ظرفیت ها و مزیت های روستایی حتما به حرکت در بیاید، افزود: باید تلاش کرد تا در روستاها بتوانیم توانمند سازی را از طریق بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی روستاها صورت دهیم.

گفتنی است معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امروز در راس هیئتی به کالپوش در شهرستان میامی سفر کرده است.

کد مطلب 6958872

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