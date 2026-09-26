  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

تولید سالانه ۹۴۰ هزار تن محصولات باغی در هرمزگان

تولید سالانه ۹۴۰ هزار تن محصولات باغی در هرمزگان

بندرعباس - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: سالانه ۹۴۰ هزار تن انواع محصولات باغی در استان هرمزگان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج اظهار کرد: از مجموع تولید محصولات باغی استان، ۶۶۳ هزار تن مربوط به مرکبات و خرما، ۳۶ هزار تن مربوط به میوه‌های گرمسیری، ۱۱ هزار تن مربوط به گیاهان دارویی، ۲۱۵هزارتن محصولات گلخانه ای و ۱۵ هزار تن نیز مربوط به سایر محصولات باغی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه باغبانی در هرمزگان اظهار کرد: توسعه کشت ارقام تجاری خرما از جمله پیارم و مجول و همچنین گسترش کشت میوه‌های گرمسیری مانند انبه و موز، از ظرفیت‌های بخش باغی استان محسوب می‌شود.

گرگیج خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات باغی با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های تولیدی هرمزگان می‌تواند زمینه افزایش تولید و توسعه بازار محصولات باغی استان را فراهم کند.

کد مطلب 6958900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها