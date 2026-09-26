تولید سالانه ۹۴۰ هزار تن محصولات باغی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج اظهار کرد: از مجموع تولید محصولات باغی استان، ۶۶۳ هزار تن مربوط به مرکبات و خرما، ۳۶ هزار تن مربوط به میوههای گرمسیری، ۱۱ هزار تن مربوط به گیاهان دارویی، ۲۱۵هزارتن محصولات گلخانه ای و ۱۵ هزار تن نیز مربوط به سایر محصولات باغی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای توسعه باغبانی در هرمزگان اظهار کرد: توسعه کشت ارقام تجاری خرما از جمله پیارم و مجول و همچنین گسترش کشت میوههای گرمسیری مانند انبه و موز، از ظرفیتهای بخش باغی استان محسوب میشود.
گرگیج خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات باغی با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتهای تولیدی هرمزگان میتواند زمینه افزایش تولید و توسعه بازار محصولات باغی استان را فراهم کند.
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