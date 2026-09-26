به گزارش خبرنگار مهر، عدم دعوت مهدی قایدی به اردوی شهریورماه تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه، پس از جام جهانی ۲۰۲۶، حالا با یک استوری دیگر به سوژهای تازه تبدیل شده است؛ استوری امیرحسین قیاسی که کمدین مشهور این روزها با برنامه های خاص خودش محسوب می شود.
قیاسی با اشاره به صحبتهای اخیر قایدی در برنامه ای که میهمان آن بود درباره علاقهاش به کار کردن با فرهاد مجیدی و آندرهآ استراماچونی، به کنایه نوشت بازیکنی که چنین مربیانی را بیشتر میپسندد، حالا دیگر جایی در تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی ندارد.
البته هیچ سند رسمی وجود ندارد که غیبت قایدی را به این اظهارنظرها مرتبط کند و کادر فنی نیز تاکنون چنین موضوعی را تأیید نکرده است. با این حال، شکلگیری چنین شایعهای یک پرسش مهم را پیش میکشد که اگر قرار باشد ملاک دعوت به تیم ملی، نظر بازیکنان درباره مربیان مختلف باشد، باید درباره بسیاری از بازیکنان دیگر نیز توضیح داده شود؛ بازیکنانی که در سالهای گذشته از کار کردن با مربیانی تمجید کردهاند که رابطه خوبی با قلعهنویی نداشتهاند.
بی تردید قلعه نویی بهتر از هر کس دیگری می داند تیم ملی قرار نیست ملک شخصی هیچ مربی یا بازیکنی باشد. پیراهن تیم ملی باید بر اساس عملکرد، نیاز فنی و تصمیم کادر فنی توزیع شود، نه میزان علاقه یا اختلافنظر افراد با یکدیگر. اگر روزی ثابت شود که نقد یا تمجید از یک مربی، معیار حضور یا غیبت در تیم ملی بوده، آنوقت دیگر مسئله فقط مهدی قایدی نیست و باید به تمام آنچه در دعوت از بازیکنان پیر و گاهی اوقات جوان قلعه نویی وجود دارد نیز شک کرد.
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