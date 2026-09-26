به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان اسدآباد با برخورداری از بیش از چهار هزار و ۱۰۰ هکتار باغات یکی از قطب‌های کشاورزی استان همدان محسوب می‌شود که سالانه افزون بر ۴۰ هزار تن انواع محصولات باغی از آن برداشت می‌شود.

در این میان، محصول آلو جایگاه ویژه‌ای در سبد تولیدات باغی این منطقه دارد و براساس آمار موجود هم‌اکنون حدود ۳۵۵ هکتار از باغات شهرستان به کشت آلو اختصاص یافته که بخش عمده آن در روستاهای ملحمدره، ترخین‌آباد، ویرایی، هلور سفلی و هلور علیا متمرکز شده است.

حدود ۳۰۰ بهره‌بردار در زمینه تولید محصول آلو در اسدآباد فعالیت دارند و با توجه به میانگین عملکرد ۱۲ تن در هر هکتار پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از چهار هزار تن آلو از باغات اسدآباد برداشت و روانه بازار مصرف شود.

با وجود ظرفیت بالای تولید، باغداران اسدآبادی با چالش‌هایی در حوزه پس از تولید مواجه هستند و نبود صنایع تبدیلی و فرآوری کارگاهی و صنعتی، در کنار کمبود زیرساخت‌های استاندارد برای سورتینگ، بسته‌بندی و صادرات محصولات باغی از جمله حلقه‌های مفقوده در اقتصاد کشاورزی این منطقه است.

معرفی ظرفیت‌های باغداری اسدآباد، شناساندن آلو به‌عنوان یک محصول استراتژیک منطقه و ایجاد زمینه برای توسعه بازاررسانی و برندسازی از جمله اهداف اصلی برگزاری جشنواره در روستای هدف گردشگری ملحمدره است و انتظار می‌رود این رویداد با ایجاد هم‌افزایی میان باغداران، مسئولان اجرایی و سرمایه‌گذاران گامی موثر در جهت رفع موانع تولید و بهبود معیشت فعالان بخش باغداری شهرستان بردارد.