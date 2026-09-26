سیلانه: ۳۵۰ بسته تحصیلی در شیروان توزیع شد

عبدالعلی سیلانه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و به مناسبت هفته دفاع مقدس، گروه جهادی شهید زرهرن نسبت به تهیه و توزیع ۳۵۰ کوله پشتی و لوازم تحریر برای دانشآموزان کمبرخوردار اقدام کرد.
وی گفت: این اقدام خیرخواهانه با مشارکت خیرین، بنیاد علوی، بهزیستی شیروان، خانه برکت محله زمینهای کشوری و پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل (ع) مسجد مسلم ابن عقیل (ع) انجام شد.
سیلانه افزود: این بستهها با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تامین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان در آغاز سال تحصیلی بین دانشآموزان توزیع شد.
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