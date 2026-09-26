به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده در تشریح روند بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده در سطح وزارت آموزش‌وپرورش، استان‌ها و مدارس، روند بازگشایی مدارس در سراسر کشور با موفقیت دنبال شده و دانش‌آموزان و معلمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده‌اند.

وی با قدردانی از مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، عوامل اجرایی مدارس و اعضای شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش گفت: برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس از سال تحصیلی گذشته آغاز شد و در تابستان نیز اقدامات مربوط به «پروژه مهر» با جدیت دنبال شد. هدف از این برنامه‌ریزی‌ها، فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی و استمرار فعالیت منظم مدارس دولتی و غیردولتی بوده است.

مدارس غیردولتی؛ در مسیر ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به نقش مدارس غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت کشور اظهار کرد: این مدارس و مؤسسان آنها در تحقق اهداف آموزش‌وپرورش نقش مهمی دارند و انتظار می‌رود در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و کمک به عدالت آموزشی حرکت کنند.

وی تأکید کرد که این موضوع از محورهای مورد توجه وزارت آموزش‌وپرورش است و مدارس غیردولتی نیز باید در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده فعالیت کنند.

لغو ابلاغ مدیران چند مدرسه متخلف

محمودزاده با اشاره به موارد تخلف برخی مدارس در روزهای آغازین سال تحصیلی گفت: در چند مورد ابلاغ مدیران مدارس لغو شده و پرونده برخی مدارس نیز برای تصمیم‌گیری به شوراهای نظارت استان‌ها ارجاع شده است.

وی درباره مدرسه گل های مریم در کرج، گفت: علاوه بر لغو ابلاغ مدیر، موضوع تعطیلی یک‌ساله مدرسه نیز در شورای نظارت استان تصمیم گیری شده است.

به گفته محمودزاده، مدرسه تکاپو در شهر جدید سهند استان آذربایجان شرقی، مدرسه گام آفتاب در شهر تهران و مدرسه فصل نو در گلسار رشت نیز ابلاغ مدیر مدرسه لغو و پرونده برای بررسی بیشتر به شورای نظارت استان ارجاع شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت مدارس متخلف بر اساس فرآیند قانونی و پس از بررسی در شوراهای نظارت استان‌ها و طی مراحل مربوط در وزارت آموزش‌وپرورش انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعداد مدارس متخلف اندک است، افزود: به مدیران مدارس در سراسر کشور تأکید شده است که چارچوب‌ها و سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش را رعایت کنند و در صورت عدول از این ضوابط، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

محمودزاده همچنین بر استمرار نظارت بر عملکرد مدارس تأکید کرد.