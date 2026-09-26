به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسنژاد، یعد از ظهر شنبه، در مراسم راهاندازی خانه محیط زیست در دبستان دخترانه پروین اعتصامی منطقه ۱۳ تهران اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه دستگاههای متولی نیست و تحقق این هدف به مشارکت همه بخشهای جامعه، بهویژه نسل آیندهساز کشور، نیاز دارد.
وی افزود: مدرسه یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری رفتارهای مسئولانه در کودکان و نوجوانان است و آموزش مفاهیمی مانند کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، مصرف صحیح آب و انرژی، حفاظت از فضای سبز و احترام به حیات وحش میتواند در شکلگیری سبک زندگی سازگار با محیط زیست مؤثر باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: دانشآموزان علاوه بر یادگیری مفاهیم محیط زیستی در مدرسه، میتوانند این آموختهها را به خانواده و جامعه منتقل کنند و به سفیران حفاظت از طبیعت در محیط زندگی خود تبدیل شوند.
عباسنژاد با اشاره به راهاندازی خانه محیط زیست در دبستان دخترانه پروین اعتصامی گفت: توسعه خانههای محیط زیست در مدارس میتواند زمینه مشارکت دانشآموزان، معلمان، خانوادهها و جامعه محلی در برنامههای آموزشی و فرهنگی را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این برنامهها صرفاً انتقال اطلاعات محیط زیستی نیست، بلکه باید به ایجاد احساس مسئولیت، تغییر رفتار و مشارکت واقعی دانشآموزان در حفاظت از سرمایههای طبیعی منجر شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: آینده محیط زیست شهر و کشور به میزان آگاهی و مسئولیتپذیری نسل امروز وابسته است و مدارس میتوانند نقش مهمی در ارتقای سواد محیط زیستی جامعه ایفا کنند.
در ادامه این مراسم، گروه سرود دانشآموزی به اجرای برنامه پرداخت و از اعضای این گروه تجلیل و هدایایی به آنان اهدا شد.
دبستان دخترانه پروین اعتصامی نیز به عنوان یکی از خانههای محیط زیست منطقه ۱۳ تهران فعالیت خود را آغاز کرد تا از ظرفیت این مدرسه برای اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی، افزایش سواد محیط زیستی و گسترش مشارکت دانشآموزان و خانوادهها در حفاظت از محیط زیست استفاده شود.
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