به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در حالی روز ششم بازی های آسیایی (جمعه ۳ مهر) را آغاز کرد که در جایگاه ششم جدول توزیع مدال ها بود اما در پایان این روز این جایگاه را از دست داد و با یک طلا کمتر نسبت به تایلند در رده هفتم ایستاد. تایلندی ها در پایان روز ششم توسط دونده خود مدال طلا گرفتند و با یک طلا بیشتر به جایگاه ششم ارتقا پیدا کردند.

امروز اما بامدال طلایی که محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه به دست اورد، دوباره کاروان ورزش ایران به جایگاه ششم بازگشت. با این مدال طلا، تعداد طلاهای دو کاروان ایران و تایلند در عدد ۷ برابر شد اما کاروان ایران به خاطر تعداد نقره های بیشتر، در جایگاه ششم ایستاد.

جدول توزیع مدال ها در بیستمین دوره بازی های آسیایی به این شرح است: