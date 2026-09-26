به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با هدف جلوگیری از وقفه در فرآیند آموزشی و پژوهشی پذیرفته‌شدگان آزمون دستیاری سال ۱۴۰۵، داوطلبانی که در مراحل نهایی فراغت از تحصیل دوره پزشکی عمومی قرار دارند، میتوانند حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری از پایان‌نامه خود دفاع کنند.

براساس نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با توجه به شرایط بحرانی و وضعیت جنگی کشور در ماه‌های اخیر و در راستای حمایت از روند آموزشی و پژوهشی داوطلبان ورود به دوره دستیاری سال ۱۴۰۵، مجوز دفاع از پایان‌نامه دوره پزشکی عمومی برای پذیرفته‌شدگان آزمون دستیاری که در حال انجام مراحل نهایی تحصیل و فراغت از دوره پزشکی عمومی هستند، صادر شده است.

گفتنی است افراد مشمول می‌توانند حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری از پایان‌نامه خود دفاع کنند. این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند آموزشی و پژوهشی و فراهم کردن فرصت لازم برای تکمیل فرآیند دفاع از پایان‌نامه اتخاذ شده است.

این مجوز به معنای مجاز بودن دفاع از پایان‌نامه پزشکی عمومی در دوره دستیاری است و در زمان فراغت از تحصیل دوره تخصصی بالینی، نیازی به مکاتبه مجدد و اخذ مجوزهای ثانویه در این خصوص وجود نخواهد داشت.