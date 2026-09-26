لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد امروز در ساعات بعدازظهر به ویژه در نیمه غربی استان شاهد رشد ابر، وزش باد و بارش پراکنده خواهیم بود.

وی ادامه داد: از روز سه شنبه تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر شرایط ناپایداری به صورت رشد ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در برخی مناطق غربی استان وقوع تند باد لحظه ای پیش بینی می شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: وقوع تندباد در مناطق مستعد با گردوخاک همراه خواهد بود.

امینی با بیان اینکه دما از امروز تاپایان هفته روند کاهشی خواهد داشت، اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی افزود: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.