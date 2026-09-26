به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد بعدازظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران استان کردستان اظهار کرد: کمیته شرایط اضطرار شرکت آب منطقهای از حدود یک ماه گذشته فعال شده و سدهای استان بر اساس میزان پرشدگی و شرایط مخازن دستهبندی شدهاند.
وی افزود: وضعیت ورودی و خروجی مخازن به صورت مستمر پایش میشود و برنامه مدیریت منابع و مصارف نیز متناسب با شرایط هر سد در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی گفت: بخش عمده بارشهای قابل توجه از نیمه دوم مهرماه آغاز میشود و میزان بارش پیشبینیشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش خواهد داشت.
آریانژاد ادامه داد: بارشهای روزهای پیشرو نیز میتواند موجب اشباع بخشی از خاک و آماده شدن بستر برای شکلگیری روانآب شود؛ بنابراین هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت صحیح منابع و مخازن اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی تأکید کرد: مدیریت مخازن سدها باید بر اساس شرایط فنی، میزان ورودی آب و ظرفیتهای موجود انجام شود تا در زمان بارشهای شدید، امکان کنترل و مدیریت روانآب و سیلاب فراهم باشد.
تأکید بر هماهنگی دستگاهها
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان همچنین خواستار هماهنگی بیشتر فرمانداریها، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط در اجرای برنامههای مدیریت منابع آب شد و گفت: تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت مخازن باید بر اساس شرایط هر حوضه آبریز و اطلاعات فنی انجام شود.
آریانژاد با اشاره به احتمال افزایش روانآب در برخی حوضهها، بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت تبعات بارشهای سنگین و پیشگیری از خسارتهای احتمالی تأکید کرد.
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