قادری: مدیریت یکپارچه سیلاب در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران کردستان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال افزایش بارش‌ها، تصمیمات این جلسه باید به صورت جدی در دستگاه‌های اجرایی دنبال و اجرا شود.

وی با اشاره به تجربه سیلاب سال ۱۳۹۸ افزود: مدیریت صحیح منابع آب و سدهای بالادست می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب داشته باشد؛ از این رو هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در این زمینه ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر ضرورت تهیه و تکمیل نقشه‌های سیلاب شهری تأکید کرد و گفت: شناسایی مسیرهای عبور آب و نقاط مستعد آبگرفتگی باید پیش از وقوع بارش‌های شدید انجام شود تا امکان اقدام پیشگیرانه وجود داشته باشد.

قادری ادامه داد: در کنار اقدامات سازه‌ای، باید به مدیریت طبیعی آب نیز توجه شود و با افزایش نفوذپذیری زمین، استفاده از ظرفیت فضاهای شهری و ایجاد سازوکارهای مناسب برای هدایت و کنترل روان‌آب، خسارت‌های احتمالی کاهش یابد.

وی همچنین بر استقرار به‌موقع نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول در نقاط بحرانی تأکید کرد و افزود: حضور نیروها در مناطق مستعد آبگرفتگی می‌تواند زمان واکنش و امدادرسانی را کاهش دهد.

هشدار درباره ساخت‌وساز در مسیر روان‌آب‌ها

معاون استاندار کردستان با اشاره به شرایط جغرافیایی استان گفت: سابقه تاریخی شهرهای کردستان نشان می‌دهد خطر سیلاب همواره وجود داشته و نباید دوره‌های خشکسالی سال‌های اخیر موجب نادیده گرفتن این تهدید شود.

قادری اضافه کرد: ساخت‌وساز در مسیر روان‌آب‌ها و مناطق مستعد سیلاب، در کنار شرایط کوهستانی استان، می‌تواند خطرپذیری مناطق شهری و روستایی را افزایش دهد؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید این موضوع را در برنامه‌های پیشگیرانه خود جدی بگیرند.

وی در پایان خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد مدیریت بحران و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش پیامدهای بارش‌های پیش‌رو شد.