مرگ سه کارگر در مخزن فرآوری زیتون در طارم

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بیگدلی گفت: سه کارگر یک شرکت صنعتی در شهرستان طارم برای انجام فرآیند تلخیگیری زیتون وارد یکی از مخازن نگهداری و فرآوری شده بودند که این مخزن حاوی محلول اسید سیتریک و مواد شستوشو بود.
وی افزود: بررسیهای اولیه میدانی نشان میدهد شرایط نامناسب حاکم بر فضای بسته مخزن، زمینهساز وقوع این حادثه شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان با اشاره به عوامل مؤثر در این حادثه گفت: کاهش سطح اکسیژن در فضای داخلی مخزن، تجمع گازهای ناشی از تخمیر مواد آلی، وجود بخارات و محیط اسیدی ناشی از محلول اسید سیتریک و همچنین نبود تهویه مناسب، از جمله عوامل خطرساز بودهاند.
بیگدلی، فقدان تجهیزات ایمنی فردی را نیز از دیگر عوامل مؤثر در وقوع این حادثه عنوان کرد.
وی تأکید کرد: جزئیات و علت دقیق وقوع این حادثه پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی مشخص خواهد شد.
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