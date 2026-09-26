به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران‌کل استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و محمد میرزایی نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارشی از برنامه‌های هفته گردشگری ارائه شد و معاون گردشگری، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، خراسان‌جنوبی و آذربایجان‌غربی، مهم‌ترین برنامه‌ها، رویدادها و طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته را تشریح کردند.

گزارش پیشرفت ۹۵ درصدی عملیات اجرایی بارگاه شمس تبریزی و برنامه‌ریزی برای آیین افتتاح این مجموعه در ۱۵ مهرماه، از دیگر محورهای این نشست بود. همچنین گزارشی از افتتاح و بهره‌برداری کاخ‌موزه اجابیت کلاردشت با رویکرد معرفی تاریخ، معماری، باستان‌شناسی، فرهنگ و هنر منطقه و تبدیل آن به یک پایگاه هویت‌محور و منطقه‌گرا ارائه شد.

در بخش دیگری از نشست، موضوع استقبال سرمایه‌گذاران حاضر در همایش دو روزه سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان از آیین‌نامه اجرایی طرح‌های گردشگری ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت.

۱۱۰۶ رویداد گردشگری؛ نشانه‌ای از پویایی اجتماعی و امید به آینده ایران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست با اشاره به شرایط کشور و برگزاری برنامه‌های هفته گردشگری افزود: ما در شرایط جنگ قرار داریم و در چنین وضعیتی، برگزاری هزار و ۱۰۶ رویداد گردشگری در سراسر کشور، آماری خوب، قابل دفاع و غرورآفرین است.

وی ادامه داد: در مجموع ۲۴۶ پروژه در ۲۷ استان کشور در هفته گردشگری افتتاح می‌شود و ۳۷۸ برنامه مردمی نیز در سراسر کشور پیش‌بینی شده که سهم خراسان‌رضوی از این برنامه‌ها ۵۷ رویداد است.

وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: این حجم از رویداد و مشارکت اجتماعی، یک پیام روشن دارد، ایران زنده است و ایرانیان به آینده خود امید دارند و برای آینده ایران برنامه‌ریزی می‌کنند.

فعال بودن بیش از ۳ هزار پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ همت

صالحی‌امیری در ادامه با تشریح وضعیت پروژه‌های فعال گردشگری کشور گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۱۷ پروژه فعال در حوزه گردشگری داریم که حجم سرمایه‌گذاری آنها به هزار و ۳۰۰ همت می‌رسد و زمینه ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: در دولت، هزار و ۴۷۱ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۲ همت و اشتغال‌زایی ۱۹ هزار نفر افتتاح شده و در نتیجه این اقدامات، سه میلیون مترمربع به سرانه گردشگری کشور افزوده شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از شناسایی بیش از هزار و ۷۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه طرح‌های گردشگری و پیش‌بینی تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاران خبر داد.

سرمایه‌گذاران در ایران مانده‌اند؛ امید به آینده، یکی از عوامل استمرار سرمایه‌گذاری است

صالحی‌امیری با اشاره به تداوم حضور سرمایه‌گذاران در اقتصاد گردشگری کشور، این روند را دارای چند عامل دانست و گفت: یکی از دلایل این است که سرمایه‌گذاران به آینده ایران و بازگشت سرمایه خود امید جدی دارند و انتظار دارند پس از جنگ، موج جدیدی از گردشگران وارد کشور شود.

وی افزود: سرمایه فرار نکرده و ایستاده است. جامعه بزرگ سرمایه‌گذاران همچنان به آینده ایران و ظرفیت‌های بازگشت سرمایه امیدوار است و این موضوع برای ما یک پیام مهم دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به تاثیر مشوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: مسیر مشوق‌های پنج‌گانه برای سرمایه‌گذاران جذاب بوده است و باید از این ظرفیت برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و کاهش موانع استفاده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی زیرساختی برای گردشگری ادامه داد: در چنین شرایطی، رویکرد جدید در قبال سرمایه‌گذاران باید مبتنی بر رفع موانع باشد. وظیفه ما این است که مسیر سرمایه‌گذاری را هموار و زمینه را برای ورود و ماندگاری سرمایه فراهم کنیم.

تغییر مسیر سرمایه از صنعت ساختمان به گردشگری

صالحی‌امیری با اشاره به برگزاری همایش سرمایه‌گذاران در شمال کشور گفت: مجموعه سرمایه‌گذارانی که در این همایش حضور داشتند، نشان‌دهنده شکل‌گیری موج جدیدی از گرایش به ظرفیت‌های گردشگری شمال کشور است و اگر بزرگراه افتتاح شود، می‌تواند جهش مهمی در گردشگری این منطقه ایجاد کند.

وی تصریح کرد: ما با یک شیفت و تغییر مسیر از صنعت ساختمان به صنعت گردشگری مواجه هستیم و باید این تحول را به‌درستی مدیریت کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تاکید کرد و گفت: نشست سه‌جانبه میان وزارت میراث‌فرهنگی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع سرمایه‌گذاران باید برگزار شود.

صالحی‌امیری افزود: رفع موانع و بسترسازی برای آینده، اولویت ما در این حوزه است و همه دستگاه‌های مرتبط باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.

برنامه مدون گردشگری جنوب پس از جنگ تدوین شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری جنوب کشور گفت: باید برای گردشگری جنوب پس از جنگ، برنامه‌ای مدون و جامع داشته باشیم و استان‌های جنوبی این موضوع را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه چالش‌های ناشی از جنگ و تحریم نباید موجب توقف حرکت گردشگری شود، افزود: همه استان‌ها باید موضوع عوارض شهرداری، فضاهای جذاب گردشگری و ظرفیت‌های فرودگاهی را در دستور کار قرار دهند.

صالحی‌امیری همچنین بر استفاده از ظرفیت بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام تاکید کرد و گفت: ۱۰۲ بسته سرمایه‌گذاری آماده شده است تا به سرمایه‌گذاران ارائه شود.

وی خطاب به مدیران استانی اظهار کرد: همه استان‌ها باید یک همایش سرمایه‌گذاری در استان خود برگزار کنند و این بسته‌های بی‌نام را به سرمایه‌گذاران معرفی کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری یک سازوکار هماهنگ میان مدیریت‌عالی استان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: سه‌گانه استاندار، اداره‌کل و سرمایه‌گذار و همچنین دستگاه ذی‌ربط را فراموش نکنید، رفع موانع باید انجام شود و گزارش اقدامات نیز به ستاد ارائه شود.

هفته گردشگری؛ روایت ایران زنده، امیدوار و مقاوم

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه هفته گردشگری امسال باید متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شود، اظهار کرد: هفته گردشگری امسال را متفاوت ببینید و در دل آن، مفهوم مقاومت را نیز تفسیر کنید.

وی ادامه داد: امسال در کنار هفته گردشگری، هفته دفاع‌مقدس، یادآوری جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را نیز داریم و باید این واقعیت‌ها در فضای گردشگری کشور بازتاب پیدا کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان‌های مختلف گفت: در هرمزگان باید نام و ظرفیت میناب برجسته شود، در سیستان و بلوچستان باید نام شهدا دیده شود، در بوشهر جنایت‌هایی که دشمن انجام داد باید خود را در روایت گردشگری نشان دهد و در خوزستان و سایر استان‌ها نیز باید متناسب با ظرفیت‌های بومی و تاریخی، این روایت شکل گیرد.

افتتاح بارگاه شمس؛ تکمیل نوار عرفانی ایران از خوی تا قونیه

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی بارگاه شمس تبریزی گفت: کاری که برای بارگاه شمس انجام شده، یک کار بزرگ است، پروژه‌ای که ۱۵ سال ادامه داشته، در دو، سه ماه جمع شد.

وی اظهار کرد: با افتتاح این بارگاه، نوار عرفانی ما تکمیل می‌شود و ما می‌خواهیم از خوی تا قونیه را احیا کنیم. هدف ما احیای گردشگری عرفانی است و باید از ظرفیت این محور فرهنگی و معنوی برای توسعه گردشگری بهره گرفت.

هر شهرستان یک موزه؛ فعال‌سازی موزه‌های محوطه‌دار در دستور کار قرار گیرد

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و موزه‌ای در سراسر کشور گفت: حتما باید در این دوره، شهرستان‌های بزرگ و مراکز استان‌ها موزه‌های خود را فعال کنند و همه مدیران استان‌ها، اجرای حداقل یک موزه در هر شهرستان را در دستور کار قرار دهند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: آینده گردشگری ایران در گرو پیوند میان سرمایه‌گذاری، زیرساخت، هویت، مشارکت اجتماعی و روایتگری ملی است و حرکت این قطار باید با رفع موانع و ایجاد بسترهای جدید، شتاب بیشتری پیدا کند.