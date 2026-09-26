آغاز ایجاد سیل‌ بند در محدوده آرامستان جدید کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر سلطانی‌مقدم عصر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای مدیریت بحران و پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب‌های فصلی، عملیات اجرایی خاک‌ریزی و احداث راهبند (سیل‌بند) در بخش بالادستی آرامستان جدید شهر کرمان آغاز شد.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و شناسایی مسیرهای احتمالی ورود سیلاب به این منطقه، سازمان عمران بلافاصله عملیات ایجاد راهبندهای حفاظتی و خاک‌ریزی در قسمت بالادست را در دستور کار قرار داد تا از ورود آب به محدوده آرامستان و آسیب به آرامگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود جلوگیری شود.

سلطانی‌مقدم با بیان اینکه این عملیات با هدف تغییر مسیر جریان آب و کاهش شدت برخورد سیلاب به مناطق حساس انجام می‌شود، اظهار کرد: تمام تیم‌های عملیاتی و ماشین‌آلات سنگین سازمان به‌گونه‌ای مستقر شده‌اند که این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت استانداردهای مهندسی به اتمام برسد.

شایان ذکر است که این اقدام در قالب برنامه‌های پیشگیرانه سازمان برای مقابله با مخاطرات طبیعی و حفظ سلامت محیط زیست و اموال عمومی صورت می‌گیرد.