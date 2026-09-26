محمدی: تأمین آب پیش‌ شرط توسعه باغات زیتون در جنوب گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و انرژی خورشیدی در استانداری گیلان اظهار کرد: گیلان از خاستگاههای قدیمی زیتون در کشور است و اکنون حدود ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ زیتون در استان وجود دارد.
وی با اشاره به کلکسیون ۶۵۰ هکتاری زیتون در علیآباد افزود: این مجموعه به عنوان چهارمین کلکسیون بینالمللی زیتون جهان تعیین شده و قرار است ۳۵۰ رقم زیتون از سراسر دنیا در آن کشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تأکید کرد: تأمین آب مهمترین نیاز برای توسعه باغات زیتون در جنوب استان است و با رفع این مشکل میتوان ظرفیتهای موجود در مناطق مستعد را فعال کرد.
محمدی همچنین از آمادگی جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایهگذاری و توسعه شهرکهای گلخانهای در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.
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