تخصیص ۱۹۸ میلیارد تومان برای توسعه روستاهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی برای محرومیت‌زدایی و عمران روستایی، اظهار کرد: برای نخستین بار در استان مقرر شده است بخشی از منابع شهرک طلاییه تبریز در پنج محور برای توسعه و آبادانی روستاهای آذربایجان شرقی هزینه شود.

وی افزود: در چارچوب این تفاهم‌نامه، ۱۹۸ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان همیاری شهرداری‌های استان برای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و عمران روستایی اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از محورهای این طرح، ساماندهی وضعیت مدارس روستایی است که بر اساس آن ۱۶ مدرسه کانکسی در روستاهای استان به مدارس دائمی تبدیل می‌شوند.

محمدی همچنین از پیش‌بینی اعتبارات لازم برای رفع تنش آبی در ۳۰ روستای استان خبر داد و گفت: احداث ۲۹ سازه سیل‌بند نیز در قالب این تفاهم‌نامه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به دیگر محورهای تفاهم‌نامه، بیان کرد: تأمین قطعات، جداول و کف‌پوش‌های بتنی مورد نیاز برای معبرسازی در ۱۲۰ روستای استان نیز از محل این اعتبارات انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از اختصاص اعتبار برای ارتقای ایمنی ۱۰ درصد راه‌های روستایی استان خبر داد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای خط‌کشی ۸۸۳ کیلومتر از راه‌های روستایی نیز تأمین شده است.

محمدی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، ۵۰ درصد هزینه اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده از محل اعتبارات سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان شرقی و ۵۰ درصد دیگر توسط دستگاه‌های اجرایی مسئول تأمین خواهد شد.