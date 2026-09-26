به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار شنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو ورزشکار و یک مربی به همراه کاروان تیم ملی به بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام می‌شوند، گفت: «لیلا کبک‌زن » در رشته دوومیدانی به همراه مربی خود «فاطمه تشنه‌دل » و «علیرضا بخت» در رشته پاراتکواندو، ۱۷ مهرماه برای حضور در این رقابت‌ها عازم ژاپن خواهند شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به سطح و ابعاد این مسابقات بین‌المللی افزود: در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی حدود چهار هزار ورزشکار از ۴۵ کشور جهان حضور خواهند داشت تا در رشته‌های مختلف به رقابت با یکدیگر بپردازند.

وی با یادآوری زمان برگزاری بازی‌ها خاطرنشان کرد: این رویداد ورزشی از ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان‌ماه در شهر ناگویا واقع در استان آیچی کشور ژاپن برگزار می‌شود و ورزشکاران استان بوشهر با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حاضر خواهند شد.