به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری عصر شنبه در حاشیه بازدید از مدارس گنبدکاووس اظهار کرد: بازگشایی مدارس امسال با همراهی و اجماع استانی و آمادگی خانواده‌ها، دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان انجام شد.

وی افزود: استمرار آموزش حضوری برای آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد و امیدواریم با تداوم این همراهی، روند آموزش در مدارس به‌صورت حضوری و مستمر ادامه یابد.

نظری با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های آموزشی می‌تواند حدود ۱۵ سانتی متر مربع به سرانه فضای آموزشی گلستان اضافه کند، گفت: با وجود این افزایش، سرانه فضای آموزشی استان همچنان حدود یک مترمربع کمتر از میانگین کشور خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از آغاز گام دوم نهضت ملی مدرسه‌سازی در سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: مسائل شهرستان‌ها احصا و بررسی‌های کارشناسی انجام شده است و شهرستان‌هایی که از سرانه فضای آموزشی پایین‌تری برخوردارند، در اولویت توسعه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: طی ۲۰ ماه گذشته، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی خیرین برای مدرسه‌سازی در استان اختصاص یافته است که سهم این مشارکت در شش ماه نخست امسال به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

نظری با بیان اینکه جبران عقب‌ماندگی سرانه آموزشی به تداوم این مشارکت‌ها نیاز دارد، گفت: امیدواریم با همراهی خیرین، مردم و دولت، سالانه حدود ۱۵ سانتی‌مترمربع به سرانه فضای آموزشی استان افزوده شود تا این عقب‌ماندگی به‌تدریج جبران شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، مالیات نشان‌دار را یکی از ظرفیت‌های تأمین منابع مدرسه‌سازی عنوان کرد و افزود: از بازاریان، کسبه، اصناف، صاحبان کارخانه‌ها، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی درخواست داریم از این ظرفیت برای توسعه فضاهای آموزشی استفاده کنند.

نظری با اشاره به بند «خ» ماده ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت گفت: این ظرفیت می‌تواند برای تأمین منابع پروژه‌های آموزشی به کار گرفته شود و پروژه‌هایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از این طریق تکمیل شوند.

وی مولدسازی را یکی دیگر از ظرفیت‌های تأمین منابع برای تکمیل پروژه‌های آموزشی دانست و اظهار کرد: در استان، به‌ویژه شهر گنبدکاووس، فضاهایی وجود دارد که قابلیت استفاده از این ظرفیت را دارند.

نظری ادامه داد: فضاهای دارای سند و واقع در محدوده شهری می‌توانند از طریق مولدسازی، منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی را تأمین کنند.

در این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به همراه رئیس آموزش و پرورش گنبدکاووس و جمعی از مسئولان از مدارس بازدید کرد.