به گزارش خبرنگار مهر، علی محبی پیش از ظهر شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و نواخته شدن زنگ مهر در قم، آموزش و پرورش را از محورهای مورد توجه دولت چهاردهم دانست و اظهار کرد: رئیسجمهور در دوره فعالیت دولت حدود ۷۰ جلسه رسمی را به بررسی مسائل و موضوعات آموزش و پرورش اختصاص داده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی مسائل مالی این وزارتخانه افزود: ۸۰ همت از بدهیهای انباشته آموزش و پرورش تسویه شده و بخشی از مطالبات معلمان نیز بهروز شده است، همچنین پاداش پایان خدمت فرهنگیان بهروز پرداخت شده است.
محبی تجهیز مدارس به فناوریهای نوین را از دیگر برنامههای اجراشده عنوان کرد و ادامه داد: ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس به فناوریهای پیشرفته مجهز شده و چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی نیز به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از توسعه فضاهای ورزشی در مدارس خبر داد و بیان کرد: در این بخش ۶ هزار فضای ورزشی ایجاد شده و چهار هزار چمن مصنوعی نیز احداث شده است.
وی همچنین با اشاره به گسترش آموزشهای مرتبط با فناوریهای جدید گفت: سواد دیجیتال و هوش مصنوعی به چهار میلیون دانشآموز و ۲۵۰ هزار معلم آموزش داده شده است.
محبی با تأکید بر نقش مدرسه در مسیر پیشرفت کشور اظهار کرد: مسیر پیشرفت کشور از مدرسه عبور میکند و با وجود دشواریها و مشکلات، مدارس باید به محیطی برای شکوفایی همهجانبه فرزندان ایران تبدیل شوند.
وی آغاز سال تحصیلی جدید را همزمان با هفته دفاع مقدس دانست و یاد شهدای فرهنگی و دانشآموز را گرامی داشت و افزود: استان قم حدود یک هزار شهید فرهنگی و دانشآموز دوران دفاع مقدس دارد و در جنگ اخیر نیز ۹ شهید از میان این قشر تقدیم انقلاب و کشور شده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سال تحصیلی جدید را صرفاً آغاز فعالیت آموزشی مدارس ندانست و بیان کرد: این سال میتواند فصل تازهای برای امید، تلاش و ساختن آینده باشد و آینده کشور با کوشش دانشآموزان، خلاقیت و دلسوزی معلمان و برنامهریزی مسئولانه مدیران ساخته خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف کارکرد مدرسه ادامه داد: دانشآموز نباید مدرسه را تنها محلی برای حفظ مطالب درسی و آمادگی برای کنکور تلقی کند، بلکه مدرسه باید بستری برای تلاش، یادگیری و حرکت به سمت قلههای دانش و پیشرفت باشد.
محبی گفت کنکور تربیت را به اسارت گرفته است و افزود: مدرسه نباید در حفظ مطالب و آموزش روشهای تستزنی خلاصه شود و دانشآموزان باید جایگاه خود را به عنوان صاحبان امروز و سازندگان آینده ایران بشناسند.
وی از دانشآموزان خواست سال تحصیلی جدید را با سه عهد آغاز کنند و اظهار کرد: نخستین عهد، تعهد به یادگیری و جستوجوی مستمر برای کسب دانش است و عهد دوم باید با دوستان و همکلاسیها برای گسترش مهربانی، اخلاق و کرامت انسانی شکل گیرد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: عهد سوم دانشآموزان با شهدا و ایران اسلامی است تا توانایی و دانش خود را در مسیر پیشرفت کشور به کار گیرند.
محبی با اشاره به تغییر فضای تعلیم و تربیت در عصر فناوری و هوش مصنوعی بیان کرد: تعریف سنتی معلمی که آن را صرفاً انتقالدهنده مطالب میداند، دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست، زیرا فناوری و هوش مصنوعی قادر است بخش قابل توجهی از اطلاعات را با دقت منتقل کند.
معلم باید انگیزه یادگیری را در دانشآموز تقویت کند
وی نقش معلم را فراتر از انتقال اطلاعات دانست و افزود: معلم باید انگیزه یادگیری را در دانشآموز تقویت کند، زمینه فعال شدن قوه یادگیری را فراهم آورد و تربیت دانشآموزان را بر پایه ارزشهای انسانی، ملی و دینی دنبال کند.
محبی با بیان اینکه معلمان معماران ساختن انسان هستند، بر جایگاه تربیتی آنان در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: نقش معلم در شرایط جدید تنها ارائه اطلاعات نیست، بلکه تربیت و پرورش دانشآموزان بخش مهمی از مأموریت مدرسه و معلم را تشکیل میدهد.
وی از طراحی الگوی مدرسه تراز سند تحول در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: این الگو در پژوهشگاه طراحی شده و مراحل تصویب آن تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس دنبال شده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: قرار است ساختار آموزش و پرورش بر مبنای این الگو مورد بازنگری قرار گیرد تا چارچوبهای مورد نظر در مسیر تحول نظام تعلیم و تربیت دنبال شود.
وی بر ضرورت نگاه جامع به ابعاد مختلف تربیتی در مدارس تأکید کرد و ادامه داد: آغاز سال تحصیلی باید فرصتی برای توجه همزمان به یادگیری، تربیت، اخلاق، خلاقیت و مسئولیتپذیری دانشآموزان باشد.
محبی همچنین با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، توجه به یاد و نام شهدای فرهنگی و دانشآموز را بخشی از فضای این ایام دانست و بر پیوند میان آموزش، تربیت و مسئولیتپذیری نسل جدید تأکید کرد.
آیین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و نواخته شدن زنگ مهر با حضور مسئولان، جمعی از فرهنگیان و دانشآموزان در قم برگزار شد.
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