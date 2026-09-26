به گزارش خبرنگار مهر، مریم آق‌آتابای عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح پنج پروژه گردشگری و صنایع‌دستی به مناسبت هفته گردشگری در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل سه طرح در حوزه خانه‌های مسافر و تأسیسات گردشگری و دو طرح در حوزه صنایع‌دستی است.

وی افزود: سه پروژه گردشگری در روستاهای آقچلی سفلی و گوزنی‌تپه به بهره‌برداری رسید و دو پروژه صنایع‌دستی نیز شامل یک کارگاه زیورآلات سنتی و یک فروشگاه صنایع‌دستی با محوریت سوزن‌دوزی سنتی بلوچ است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گنبدکاووس با اشاره به استقبال از ایجاد خانه‌های مسافر به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های گردشگری گفت: با افتتاح این پروژه‌ها، تعداد خانه‌های مسافر شهرستان به شش واحد رسیده است.

آق‌آتابای ادامه داد: همچنین تعداد کارگاه‌های زیورآلات سنتی دارای مجوز به هشت کارگاه و تعداد فروشگاه‌های صنایع‌دستی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ۱۴ واحد افزایش یافته است.

وی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این پنج پروژه را در مجموع ۲۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

صنایع‌دستی حلقه مهم زنجیره گردشگری است

یاسر قندهاری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، صنایع‌دستی را یکی از حلقه‌های مهم زنجیره گردشگری دانست و گفت: تولید و معرفی باکیفیت صنایع‌دستی، ضمن رونق کسب‌وکارهای این حوزه، به ماندگاری خاطره سفر و ترغیب گردشگران به سفر دوباره کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از گردشگری و یکی از شاخص‌های گردشگری و هنرگردشگری است و هرچه محصولات یک منطقه با کیفیت بیشتری تولید و بهتر معرفی شوند، ظرفیت بیشتری برای قرار گرفتن در سبد سفر گردشگران و تبدیل شدن به سوغات سفر خواهند داشت.

قندهاری افزود: محصول صنایع‌دستی باکیفیت می‌تواند خاطره شهرستان، منطقه، هنرمند و سفر را برای گردشگر زنده نگه دارد و تجربه مطلوب وی از اقامت، پذیرایی و دیگر خدمات گردشگری، به‌ویژه خرید سوغات، زمینه معرفی مقصد و سفر دوباره را فراهم کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با بیان اینکه گردشگر می‌تواند به مبلّغ ظرفیت‌های گردشگری یک منطقه تبدیل شود، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب در برابر هزینه‌ای که گردشگر می‌پردازد، تجربه‌ای مثبت ایجاد می‌کند که به معرفی مقصد گردشگری کمک خواهد کرد.

وی بر ضرورت توسعه فروشگاه‌های صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: این فروشگاه‌ها نقشی کلیدی در جذب گردشگر دارند و با توجه به ظرفیت‌های مطلوب صنایع‌دستی در شهرستان گنبدکاووس، امیدواریم شاهد توسعه آن‌ها و رونق بیشتر این بخش باشیم.