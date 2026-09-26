افتتاح ۳۴ پروژه گردشگری در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر قندهاری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح ۳۴ پروژه گردشگری در این استان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه ها با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال انجام شد.

وی افزود: این پروژه‌ها در هفته گردشگری به بهره‌برداری می‌رسند و زمینه اشتغال ۹۵ نفر را فراهم می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این طرح‌ها، حدود ۶۵ پروژه و در مجموع ۱۱۵ برنامه گردشگری در شهرستان‌های استان اجرا یا افتتاح خواهد شد. برخی از این برنامه‌ها مشترک یا مشابه‌اند، اما جزئیات ۱۱۵ برنامه برای اجرا در سطح شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است.

قندهاری با اشاره به اینکه بخش عمده طرح‌های افتتاحی به حوزه اقامت مربوط می‌شود، گفت: این پروژه‌ها شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های مسافر، هتل، متل، هتل‌آپارتمان و مجموعه‌های گردشگری است.

وی ادامه داد: واحدهای اقامتی، از مجموعه‌های بزرگ گردشگری تا اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌های مسافر، نقش مهمی در اسکان گردشگران و افزایش ماندگاری آنان در مقصد دارند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با بیان اینکه ظرفیت اقامت در واحدهای دارای مجوز استان به حدود ۱۴ هزار نفر در شبانه‌روز رسیده است، اظهار کرد: با ایجاد و بهره‌برداری از واحدهای جدید، این ظرفیت در سال‌های آینده افزایش می‌یابد و امکان پذیرش گردشگران بیشتری در استان فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها به افزایش ظرفیت اقامتی محدود نمی‌شود و باید هم‌زمان به زیرساخت‌ها، تولید محتوا، معرفی و تبلیغ جاذبه‌ها نیز توجه کرد. استفاده از فضای مجازی، ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند در معرفی توانمندی‌های گردشگری گلستان مؤثر باشد.

قندهاری افزود: گلستان به دلیل تنوع قومی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گوناگون گردشگری، قابلیت‌های بسیاری برای معرفی دارد؛ با این حال، در کنار معرفی این ظرفیت‌ها باید خدمات اقامتی، پذیرایی و تفریحی مناسبی نیز به گردشگران ارائه شود.

وی درباره آمار اقامت گردشگران در استان گفت: از ابتدای نوروز تا پایان شهریور امسال، بیش از ۵۲۰ هزار نفر در واحدهای گردشگری گلستان اقامت داشته‌اند.

قندهاری با اشاره به شرایط ویژه نوروز امسال و هم‌زمانی آن با دوره جنگ اظهار کرد: میزان اقامت در واحدهای گردشگری استان در نوروز امسال حدود ۷۶ درصد کاهش یافت و سفر با هدف تفریح و گردشگری، به شکل معمول، انجام نشد.

وی ادامه داد: با وجود این، گلستان به دلیل برخورداری از شرایط امن، میزبان شماری از هم‌وطنانی بود که برای دور شدن از فضای جنگ و درگیری به این استان سفر کردند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای گردشگری با رویکردی میهن‌دوستانه و مهمان‌نوازانه، برای اسکان هم‌وطنان تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفتند و در آن مقطع، درآمدزایی اولویت اصلی آنان نبود.

وی گفت: وضعیت گردشگری استان در تابستان بهبود یافت و در شهریورماه شرایط مطلوب‌تری رقم خورد. در مجموع، شمار اقامت گردشگران در واحدهای گردشگری گلستان از ابتدای نوروز تا پایان شهریور به بیش از ۵۲۰ هزار نفر رسید.