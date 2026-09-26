به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی نجارقابل با اعلام شروع فعالیت انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و محیط‌های روستایی و عشایری (گردشگری کشاورزی) استان اردبیل، اظهار کرد: با برگزاری اولین مجمع عادی و عمومی این انجمن، اعضای اصلی هیات مدیره و بازرس توسط اعضا انتخاب شدند.

وی افزود: با توجه به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و محیط‌های گردشگری کشاورزی در سطح استان اردبیل، جای خالی یک تشکل حرفه‌ای در این حوزه احساس می‌شد که با پیگیری‌های اداره کل و بهره‌برداران شاهد آغاز فعالیت این انجمن هستیم.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: این انجمن می‌تواند با پیگیری نظام‌مند مطالبات اعضا از دستگاه‌های دولتی، در تقویت بخش خصوصی حوزه بوم‌گردی و گردشگری کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد که این امر نیازمند فعال بودن هیات مدیره است.

نجارقابل با اشاره به حمایت کامل اداره کل از انجمن‌های حرفه‌ای بخش خصوصی، ادامه داد: انجمن باید برنامه‌محور باشد و با مشارکت تمامی اعضا، ضمن تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، برای هموار کردن مسیر فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و محیط‌های گردشگری کشاورزی تلاش کند.

در این جلسه به عنوان اولین مجمع عمومی و عادی انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و محیط‌های روستایی و عشایری (گردشگری کشاورزی) استان اردبیل، ضمن تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات، بابک مقدم، مهتاب قلی‌پور و سجاد فتاحی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و نازنین اصغری به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.