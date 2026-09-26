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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

شاعر حماسه سرای رودانی تجلیل شد

شاعر حماسه سرای رودانی تجلیل شد

رودان - شاعر اثر حماسی «گیر اکری تو تنگه»، در آیینی با حضور مسئولان شهرستان رودان مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از علی شریفی، شاعر حماسه‌سرای شهرستان رودان به پاس تلاش‌های ارزشمند وی در عرصه شعر و ادبیات آیینی و حماسی، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی، امام جمعه شهرستان رودان و میثم سالاری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان فرهنگی شهرستان ضمن تقدیر از ذوق و قریحه ادبی این شاعر توانمند، بر اهمیت پاسداشت هنر متعهد و تأثیرگذار در معرفی فرهنگ غنی منطقه رودان تأکید کردند.

اثر فاخر این شاعر رودانی با عنوان«گیر اکری تو تنگه»، پیش‌تر در ارزیابی‌های تخصصی حوزه هنری انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از آثار برگزیده در بخش بازنشر فضای رسانه‌ای و مجازی انتخاب شده بود که این موفقیت، نشان از عمق اثرگذاری و پیوند هنر بومی با مفاهیم حماسی و آیینی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در این آیین با اشاره به نقش شعر در ترویج فرهنگ مقاومت و ارزش‌های اسلامی، اظهار داشت: آثار هنری که ریشه در هویت، فرهنگ و غیرت مردمان این سرزمین دارد، باید بیش از پیش حمایت شوند تا در سطح ملی نیز بازتاب یابند.

میثم سالاری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان نیز با تبریک این موفقیت به جامعه ادبی شهرستان، اظهار داشت: انتخاب اثر گیر اکری تو تنگه به عنوان اثر برگزیده کشوری، افتخاری برای اهالی فرهنگ و هنر رودان است و نشان داد که هنرمندان ما با نگاهی خلاقانه و در عین حال پایبند به ارزش‌های دینی و ملی، توانسته‌اند جایگاه شایسته‌ای را در عرصه هنر کشور کسب کنند.

کد مطلب 6959447

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