به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میثم سالاری دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان رودان گفت: اختتامیه کلاس های قرآنی شهرستان رودان با محوریت ۱۱۰ آیه آشنا با حضور قرآنآموزان، مربیان و فعالان قرآنی در۱۲ مسجد شهرستان برگزار شد. این دورهها با مشارکت روحانیون و ائمه جماعات مساجد برگزار شد تا آموزش قرآن کریم از سطح تلاوت فراتر رفته و مفاهیم کاربردی آیات با زندگی روزمره قرآنآموزان گره بخورد. در این مراسم روحانیون به عنوان مربی و محور برنامههای قرآنی مساجد، نقش فعالی در هدایت و برگزاری کلاسها داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین میثم سالاری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان ، با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای قرآنی در مساجد، بر استمرار برنامههای آموزشی و تربیتی قرآن و استفاده از ظرفیت روحانیون، ائمه جماعات، مربیان و فعالان قرآنی برای ترویج فرهنگ قرآن در جامعه تأکید کرد.
در پایان این دوره به قرآنآموزان شرکتکننده در ۱۲ مسجد گواهینامه پایان دوره آموزشی قرآن کریم اعطا شد و از مربیان و قرآنآموزان برتر تقدیر به عمل آمد.
برگزاری این دورهها در مساجد شهرستان رودان گامی در جهت تقویت فعالیتهای قرآنی، حمایت از مربیان و ایجاد زمینه برای حضور پررنگتر قرآن در متن زندگی مردم به شمار میرود؛ رویکردی که در قالب طرح زندگی با آیهها دنبال میشود تا آیات قرآن کریم تنها در فضای آموزشی مطرح نباشد بلکه به عنوان راهنمایی برای زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.
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