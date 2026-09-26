سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث رانندگی رخ‌داده در جاده‌های استان سمنان اظهار کرد: طی هفته گذشته ۲۱ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان رخ داد که در مجموع ۶۰ نفر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، چهار مورد در محور ایوانکی-شریف‌آباد و چهار حادثه نیز در محور میامی-سبزوار رخ داده است که این دو محور بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند.

رئیس پلیس راه استان سمنان اضافه کرد: از مجموع حوادث رانندگی هشت مورد واژگونی با ۲۶ مصدوم، ۱۰ مورد تصادف برخوردی با ۲۷ مصدوم و سه مورد نیز حوادث متفرقه با هفت مصدوم بوده است که در مجموع چهار نفر در این حوادث جان باختند.

بزرگی با اشاره به مرگبارترین حوادث هفته گذشته تصریح کرد: واژگونی تریلی حمل شیر در کیلومتر ۱۴۵ محور قم-گرمسار دو کشته، سقوط مزدا وانت از پل در محور قلعه‌نو خرقان-ابر یک کشته و برخورد نیسان باری با تپه در محور شاهرود-دامغان نیز یک کشته بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مصدومان مربوط به تصادف دنا و پراید در کیلومتر ۸۴ محور دامغان-سمنان بود، افزود: این حادثه شش مصدوم داشت.