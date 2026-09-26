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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

شهردار داران معرفی شد

شهردار داران معرفی شد

فریدن - رئیس شورای اسلامی شهر داران از صدور حکم «حسن بهارلویی» به عنوان شهردار جدید این شهر توسط استاندار اصفهان خبر داد.

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : با پیگیری‌ و بررسی‌های صورت گرفته از سوی اعضای شورای اسلامی شهر داران و در اجرای ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، حسن بهارلویی به عنوان شهردار جدید داران منصوب شد.

وی افزود: این انتصاب در پی پیشنهاد شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ شورای اسلامی شهر و با حکم دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان صورت گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر داران با اشاره به اولویت‌های پیش‌رو تصریح کرد: اعضای شورای شهر با رویکردی مبتنی بر توسعه متوازن، استفاده از ظرفیت‌های محلی و بهبود زیرساخت‌های شهری، بر انتخاب گزینه‌ای توانمند تمرکز داشتند و امیدواریم با حضور شهردار جدید، گام‌های مؤثری در جهت رفع دغدغه‌های شهروندان و پیشبرد طرح‌های عمرانی برداشته شود.

محمدی تأکید کرد: تعامل سازنده مدیریت شهری با شورای اسلامی، ارتقای سطح خدمات عمومی و پاسخگویی صادقانه به مطالبات مردم، از جمله مواردی است که در حکم ابلاغی استاندار بر آن تأکید شده و نقشه راه شهردار جدید خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با وحدت و همدلی میان مجموعه مدیریت شهری و اعضای شورا، روند توسعه شهر داران شتاب بیشتری بگیرد.

کد مطلب 6959520

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