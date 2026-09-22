خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می‌شود که نظام تعلیم و تربیت کشور، یکی از متفاوت‌ترین دوره‌های بازگشت به مدرسه را پشت سر گذاشته است؛ بازگشتی که در پی جنگ تحمیلی رمضان و خروج موقت بخشی از مدارس از چرخه آموزش، با یک مأموریت مشخص همراه شد؛ بازگرداندن فضاهای آموزشی آسیب‌دیده به مدار فعالیت، بدون آنکه روند تعلیم و تربیت متوقف بماند.

نهم اسفند سال گذشته، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان، شماری از دانش‌آموزان از کلاس‌های درس فاصله گرفتند و در جریان این تجاوز، دانش‌آموزان زیادی نیز به شهادت رسیدند و همزمان، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آموزشی کشور هدف آسیب قرار گرفت.

در مجموع، یک‌هزار و ۵۰۷ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی کشور آسیب دید که یک‌هزار و ۲۸۸ مورد آن مربوط به مدارس بود. با وجود گستردگی خسارت‌ها، بخش عمده عملیات ترمیم و بازسازی انجام شد و یک‌هزار و ۲۷۲ مدرسه بار دیگر به چرخه فعالیت آموزشی بازگشتند؛ آماری که نشان می‌دهد بازسازی پس از جنگ، همزمان با بازگرداندن جریان عادی آموزش در دستور کار قرار گرفته است.

استان مرکزی نیز در این میان در زمره سه استان دارای بیشترین خسارت در حوزه فضاهای آموزشی، در کنار تهران و هرمزگان قرار گرفت و خمین به نسبت جمعیت، بیشترین آسیب مالی را در میان شهرستان‌های استان متحمل شد.

۲۱ مدرسه این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند و فرآیند نوسازی و بازسازی آنها با اتکا به اعتبارات ملی، استانی و شهرستانی و مشارکت خیرین دنبال شد؛ اقدامی که هدف آن، بازگرداندن هرچه سریع‌تر مدارس آسیب‌دیده به چرخه تعلیم و تربیت و فراهم کردن امکان حضور دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید است.

مدرسه تخریب‌شده خمین با نام «امام خمینی» بازسازی می‌شود

استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدرسه دخترانه شقایق خمین که در پی حمله هوایی دشمن در جنگ رمضان تخریب شد، با نام جدید «مدرسه امام خمینی» بازسازی می‌شود.

مهدی زندیه وکیلی افزود: استان مرکزی در حوزه عدالت آموزشی در شمار استان‌های پیشرو کشور قرار دارد و طی کمتر از یک سال، بیش از ۱۰۰ مدرسه احداث و تحویل شده است.

وی تصریح کرد: دبستان دخترانه شقایق شهرستان خمین در ۱۶ اسفندماه سال گذشته بر اثر حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار تخریب شد و در پی این حادثه، بازسازی و جایگزینی این فضای آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

استاندار مرکزی ادامه داد: مدرسه ۹ کلاسه با نام «امام خمینی» و در زیربنای یک‌هزار و ۲۹۶ مترمربع احداث می‌شود و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی تاکید کرد: شهرستان خمین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در صف نخست دفاع از کشور حضور داشته است و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز پس از نجف‌آباد اصفهان، بیشترین شمار شهدا را به نسبت جمعیت تقدیم کرده است.

زندیه وکیلی افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان نیز مردم شهرستان خمین بار دیگر در دفاع از کشور هزینه سنگینی پرداختند و ۲۱ شهید از این شهرستان تقدیم شد که نشان‌دهنده تداوم نقش و حضور مردم خمین در عرصه‌های دفاع از کشور است.

استاندار مرکزی بیان کرد: تداوم روند بازسازی و توسعه فضاهای آموزشی، در کنار جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، باید به‌عنوان بخشی از مسیر تحقق عدالت آموزشی دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود یا آسیب‌دیدگی فضای آموزشی از دسترسی به محیط استاندارد برای تحصیل بازنماند و توسعه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با نیازهای جمعیتی و منطقه‌ای پیش برود.

وی گفت: حمایت از آموزش و علم نیز صرفاً به احداث و بازسازی مدارس محدود نمی‌شود و تقویت کیفیت آموزشی، فراهم کردن امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان و معلمان و ایجاد زمینه مناسب برای رشد علمی نسل آینده، باید همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری مستقیم برای آینده استان و کشور است.

بازگشت دانش‌آموزان به فضای مدرسه یک ضرورت تربیتی است

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازگشت دانش‌آموزان به فضای مدرسه یک ضرورت تربیتی است و باید شرایط مناسب برای بازگشایی حضوری مدارس فراهم شود.

عبدالرضا حاجی علی‌بیگی افزود: تمام ظرفیت‌ها و اقدامات لازم در استان مرکزی برای فراهم‌سازی شرایط مناسب بازگشایی مدارس به کار گرفته شده است و این روند در شهرستان اراک نیز با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال می‌شود.

وی گفت: در این راستا، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری موظف هستند با هماهنگی و همکاری متقابل، زمینه آغاز سال تحصیلی ایمن، منظم و مطلوب را برای دانش‌آموزان فراهم کنند.

فرماندار اراک تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه و در دوران کرونا، آموزش‌ها عمدتاً به‌صورت مجازی دنبال شد و پیامدهای این وقفه آموزشی و تربیتی، در سال‌های آینده نیز در فرآیند تحصیل دانش‌آموزان قابل مشاهده خواهد بود.

وی ادامه داد: بخش مهمی از تربیت در فضای مدرسه و تعامل دانش‌آموزان شکل می‌گیرد و باید زمینه بازگشایی حضوری و مطلوب مدارس فراهم شود.

حاجی علی‌بیگی تاکید کرد: مسیرهای تردد دانش‌آموزان و محدوده پیرامونی مدارس باید پیش از آغاز سال تحصیلی به‌صورت دقیق بررسی و نواقص موجود شناسایی شود تا اقدامات عمرانی، ایمن‌سازی و مناسب‌سازی مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان اجرا شود.

وی افزود: تأمین امنیت، سلامت، حمل‌ونقل و آرامش دانش‌آموزان نیز باید همزمان مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا بازگشایی مدارس در شرایطی منظم و مطلوب انجام شود.

۱۴ مدرسه آسیب‌دیده خمین بهسازی و آماده تحویل به آموزش و پرورش شد

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۴ مدرسه آسیب‌دیده خمین بهسازی شده و برای تحویل به آموزش و پرورش و بازگشت به چرخه فعالیت آموزشی آماده است.

رضا مظهری افزود: شهرستان خمین در جریان جنگ از جمله مناطقی بود که بیشترین آسیب را در حوزه فضاهای آموزشی متحمل شد و مجموعه نوسازی مدارس از همان ابتدا، بازسازی و ایمن‌سازی این فضاها را در اولویت قرار داد.

وی ادامه داد: ۲۱ فضای آموزشی و ورزشی در شهرستان خمین تحت تأثیر جنگ قرار گرفت که عملیات بهسازی بخش قابل توجهی از این فضاها در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: تاکنون ۱۴ مدرسه و ساختمان آموزشی آسیب‌دیده در خمین بهسازی شده و آماده تحویل به آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان بتوانند فعالیت آموزشی خود را در فضاهایی ایمن و مناسب ادامه دهند.

وی گفت: چهار مدرسه در شهرستان خمین به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفت که بیشترین تعداد مدارس با اصابت مستقیم در کشور را به خود اختصاص داد و ضرورت تسریع در بازسازی و جایگزینی این فضاهای آموزشی را دوچندان کرد.

مظهری تصریح کرد: در کنار ۱۴ مدرسه‌ای که بهسازی شده، حدود ۱۷ فضای آموزشی و ورزشی آسیب‌دیده نیز در فرآیند مرمت و بازسازی قرار گرفته‌اند که بخش عمده این اقدامات انجام شده و این فضاها برای تحویل به آموزش و پرورش آماده می‌شوند.

وی با اشاره به پروژه‌های باقی‌مانده افزود: عملیات تکمیل فضاهایی که نیازمند بازسازی اساسی یا احداث مجدد هستند نیز ادامه دارد و برنامه‌ریزی شده است سایر مدارس و فضاهای آموزشی آسیب‌دیده تا مهرماه سال ۱۴۰۶ آماده و به آموزش و پرورش تحویل شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی بیان کرد: تسریع در بازسازی فضاهای آموزشی خمین با همکاری آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی، خیرین مدرسه‌ساز و مجموعه نوسازی مدارس دنبال شده و این همکاری‌ها زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش را فراهم کرده است.

مظهری گفت: مدارس شقایق، شاهد امام رضا(ع) و عارفه در جریان جنگ رمضان به‌طور کامل تخریب شدند که با مشارکت خیرین و دستگاه‌های مختلف بازسازی و آماده بهره‌برداری هستند.

وی افزود: عملیات اجرایی مدرسه شقایق آغاز شده و تا پایان سال تکمیل می‌شود و مدارس شاهد امام رضا(ع) و عارفه نیز تا مهرماه سال آینده احداث خواهند شد و مدرسه صالحی پس از بهسازی کامل، تحویل دانش‌آموزان شده است.

دو مدرسه جدید خمین تا پایان بهمن‌ماه تحویل آموزش و پرورش می‌شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود تخریب و از دست رفتن سه فضای آموزشی بزرگ در شهرستان خمین، با بازتخصیص و مدیریت ظرفیت‌های موجود، هیچ‌یک از مدارس شهرستان به شیوه دوشیفته فعالیت نمی‌کند و روند آموزش بدون افزایش تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌ها ادامه یافته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای آموزشی جایگزین و توزیع مناسب دانش‌آموزان در مدارس موجود با هدف حفظ کیفیت آموزش و جلوگیری از اختلال در فرآیند تعلیم و تربیت انجام شده و تا تکمیل فضاهای آموزشی در دست احداث، این روند استمرار خواهد داشت.

پیرحسینلو تصریح کرد: ساخت مدارس جدید در خمین نیز در حال انجام است و دو مدرسه تا اواخر بهمن‌ماه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد و یک مدرسه دیگر نیز برای مهرماه ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: آغاز سال تحصیلی جدید، فرصتی برای بازگشت کامل جریان تعلیم و تربیت به روال عادی و فراهم کردن زمینه تحصیل دانش‌آموزان در محیطی ایمن و استاندارد است.

وی ادامه داد: در این مسیر، استمرار آموزش و حفظ کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری، در کنار تأمین فضا و امکانات آموزشی، از اولویت‌های آموزش و پرورش خواهد بود.

پیرحسینلو تاکید کرد: تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و فراهم کردن فرصت برابر برای دسترسی به آموزش باکیفیت، از الزامات توسعه آموزشی شهرستان است و تلاش می‌شود شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان در کنار برخورداری از فضای مناسب آموزشی، مسیر رشد علمی، مهارتی و تربیتی خود را با آرامش و تمرکز دنبال کنند.

وی افزود: در صورت بروز مجدد شرایط اضطراری یا حمله دشمن در خمین، تصمیمات آموزشی نیز متناسب با شرایط و به‌صورت نقطه‌ای اتخاذ خواهد شد تا ضمن حفظ سلامت و امنیت دانش‌آموزان، روند آموزش در مناطق فاقد بحران ادامه یابد.

خمین آماده میزبانی از ۱۸ هزار و ۵۱۰ دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید شد

مدیر آموزش و پرورش خمین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۸ هزار و ۵۱۰ دانش‌آموز این شهرستان در سال تحصیلی جدید در ۸۰۹ کلاس درس حضور می‌یابند و مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند.

سعید شاهوردی گفت: مدارس آسیب‌دیده شهرستان خمین به‌طور کامل بازسازی، تجهیز و برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده حضور دانش‌آموزان شده‌اند و فرآیند آماده‌سازی فضاهای آموزشی با هدف تأمین شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان انجام شده است.

وی افزود: مدارس شهرستان خمین از نظر تجهیزات و امکانات اولیه آموزشی با کمبود مواجه نیستند و نیازهای ضروری برای آغاز سال تحصیلی جدید تأمین شده است.

مدیر آموزش و پرورش خمین تصریح کرد: با پیش‌بینی فضاهای جایگزین برای سه مدرسه تخریب‌شده شهرستان، تمامی مدارس خمین در سال تحصیلی جدید به‌صورت تک‌شیفت فعالیت خواهند کرد و دانش‌آموزان بدون اختلال در فرآیند آموزشی در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند

شاهوردی گفت: اولویت آموزش و پرورش خمین در آغاز سال تحصیلی جدید، فراهم‌کردن محیطی ایمن، مناسب و بدون وقفه برای تحصیل دانش‌آموزان است و روند آماده‌سازی فضاهای آموزشی با نظارت مستمر تا شروع رسمی فعالیت مدارس دنبال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز سال تحصیلی جدید را باید فراتر از یک رویداد تقویمی، در امتداد فرآیند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی پس از جنگ ارزیابی کرد. بازگشت دانش‌آموزان به کلاس‌های درس، در کنار احیای فضاهای آموزشی آسیب‌دیده، بخشی از فرآیند بازگرداندن نظام تعلیم و تربیت به مسیر عادی خود است؛ مسیری که تداوم آن، حتی در مناطقی که آثار جنگ همچنان بر زیرساخت‌های آموزشی باقی است، اهمیت دوچندان دارد.