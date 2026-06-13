به گزارش خبرنگار مهر، نظام آرمند صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش راهبردی صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهرهبرداران و تقویت امنیت غذایی به شمار میرود و این مدیریت در سالهای اخیر تلاش کرده است با تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم کند.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد سه فقره پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی صادر شد که این واحدها با ظرفیت فرآوری ۵ هزار و ۲۰۰ تن، زمینه اشتغال مستقیم ۷۱ نفر را فراهم کردهاند و میزان سرمایهگذاری انجام شده در این طرحها بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است.
آرمند ادامه داد: در راستای توسعه ظرفیتهای فرآوری محصولات کشاورزی، چهار فقره جواز توسعه برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی صادر شد تا زمینه افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهرهوری و توسعه فعالیت واحدهای موجود فراهم شود. همچنین سه فقره جواز بازسازی و نوسازی برای واحدهای فرسوده صادر شد که هدف از آن اصلاح خطوط تولید، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش راندمان تولید بوده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقبال سرمایهگذاران از این بخش اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ فقره جواز تأسیس برای احداث واحدهای جدید صنایع تبدیلی و غذایی صادر شد که نقش مهمی در افزایش جذب مواد خام کشاورزی، جلوگیری از خامفروشی و کاهش ضایعات محصولات تولیدی استان خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در شهرک تخصصی بادام شهرستان سامان اشاره کرد و گفت: با تشکیل کارگروه اهلیتسنجی و معرفی متقاضیان جدید برای سرمایهگذاری در این شهرک تخصصی، فرآیند اطلاعرسانی و دعوت از سرمایهگذاران از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی انجام شد و از میان ۱۰۲ متقاضی معرفی شده، ۲۲ مورد موافقتنامه اولیه و چهار فقره جواز تأسیس برای استقرار در شهرک تخصصی بادام صادر شد. این اقدام میتواند زمینهساز شکلگیری یکی از مهمترین قطبهای فرآوری و بستهبندی بادام در کشور باشد.
آرمند افزود: در سال ۱۴۰۵ نیز روند حمایت از سرمایهگذاران و فعالان صنایع تبدیلی با جدیت ادامه یافته و تاکنون یک مورد تمدید پروانه بهرهبرداری، دو مورد اصلاح پروانه بهرهبرداری، سه مورد جواز تأسیس، یک مورد جواز توسعه و یک مورد جواز بازسازی و نوسازی برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان صادر شده است.
وی همچنین از صدور ۱۹ مورد موافقتنامه اولیه برای سرمایهگذاری در این بخش خبر داد و اظهار کرد: این موافقتنامهها نشاندهنده استقبال سرمایهگذاران از ظرفیتهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی استان و نویدبخش اجرای طرحهای جدید و اشتغالزا در آینده نزدیک است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به حمایتهای مالی از سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل در اجرای طرحهای اقتصادی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، ۱۰ طرح اقتصادی اولویتدار از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به بانکهای سینا و توسعه تعاون معرفی شدهاند. همچنین ۱۴ طرح اقتصادی دیگر نیز از محل کشت قراردادی برای بهرهمندی از تسهیلات بانکی به شبکه بانکی معرفی شدهاند.
وی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی نه تنها موجب کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده تولیدات استان میشود، بلکه با ایجاد فرصتهای شغلی جدید، جذب سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره تولید، نقش مهمی در تحقق شعار «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی» ایفا میکند.
آرمند در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایتهای دولت، مشارکت بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر استان در تولید محصولات باغی و کشاورزی، شاهد جهش تولید، توسعه صنایع فرآوری و تبدیل چهارمحال و بختیاری به یکی از قطبهای مهم صنایع تبدیلی و غذایی کشور باشیم.
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