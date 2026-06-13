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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

سامان به قطب فرآوری بادام تبدیل می‌شود

سامان به قطب فرآوری بادام تبدیل می‌شود

سامان-مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک تخصصی بادام سامان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های فرآوری بادام کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام آرمند صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش راهبردی صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی به شمار می‌رود و این مدیریت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم کند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد سه فقره پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی صادر شد که این واحدها با ظرفیت فرآوری ۵ هزار و ۲۰۰ تن، زمینه اشتغال مستقیم ۷۱ نفر را فراهم کرده‌اند و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این طرح‌ها بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است.

آرمند ادامه داد: در راستای توسعه ظرفیت‌های فرآوری محصولات کشاورزی، چهار فقره جواز توسعه برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی صادر شد تا زمینه افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهره‌وری و توسعه فعالیت واحدهای موجود فراهم شود. همچنین سه فقره جواز بازسازی و نوسازی برای واحدهای فرسوده صادر شد که هدف از آن اصلاح خطوط تولید، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش راندمان تولید بوده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از این بخش اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ فقره جواز تأسیس برای احداث واحدهای جدید صنایع تبدیلی و غذایی صادر شد که نقش مهمی در افزایش جذب مواد خام کشاورزی، جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش ضایعات محصولات تولیدی استان خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در شهرک تخصصی بادام شهرستان سامان اشاره کرد و گفت: با تشکیل کارگروه اهلیت‌سنجی و معرفی متقاضیان جدید برای سرمایه‌گذاری در این شهرک تخصصی، فرآیند اطلاع‌رسانی و دعوت از سرمایه‌گذاران از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی انجام شد و از میان ۱۰۲ متقاضی معرفی شده، ۲۲ مورد موافقت‌نامه اولیه و چهار فقره جواز تأسیس برای استقرار در شهرک تخصصی بادام صادر شد. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین قطب‌های فرآوری و بسته‌بندی بادام در کشور باشد.

آرمند افزود: در سال ۱۴۰۵ نیز روند حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع تبدیلی با جدیت ادامه یافته و تاکنون یک مورد تمدید پروانه بهره‌برداری، دو مورد اصلاح پروانه بهره‌برداری، سه مورد جواز تأسیس، یک مورد جواز توسعه و یک مورد جواز بازسازی و نوسازی برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان صادر شده است.

وی همچنین از صدور ۱۹ مورد موافقت‌نامه اولیه برای سرمایه‌گذاری در این بخش خبر داد و اظهار کرد: این موافقت‌نامه‌ها نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی استان و نویدبخش اجرای طرح‌های جدید و اشتغال‌زا در آینده نزدیک است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به حمایت‌های مالی از سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، ۱۰ طرح اقتصادی اولویت‌دار از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به بانک‌های سینا و توسعه تعاون معرفی شده‌اند. همچنین ۱۴ طرح اقتصادی دیگر نیز از محل کشت قراردادی برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

وی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی نه تنها موجب کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده تولیدات استان می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره تولید، نقش مهمی در تحقق شعار «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی» ایفا می‌کند.

آرمند در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های دولت، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در تولید محصولات باغی و کشاورزی، شاهد جهش تولید، توسعه صنایع فرآوری و تبدیل چهارمحال و بختیاری به یکی از قطب‌های مهم صنایع تبدیلی و غذایی کشور باشیم.

کد مطلب 6858551

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