به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، شامگاه شنبه، در اجتماع شبانه مردم سنندج با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: آیات قرآن کریم درباره کسانی که در راه خدا هجرت کردند، از سرزمین خود رانده شدند، در این مسیر مورد آزار قرار گرفتند و به جهاد پرداختند، با بخش مهمی از اتفاقاتی که در دوران دفاع مقدس برای مردم ایران رخ داد، قابل تطبیق است.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس عدهای برای جهاد از خانه و کاشانه خود هجرت کردند، عدهای به دلیل اشغال شهرها و مناطق مختلف مجبور به ترک محل زندگی خود شدند و بسیاری نیز در راه دفاع از کشور و ارزشهای خود آسیب دیدند و به شهادت رسیدند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک اتفاق نظامی نبود، گفت: ظاهر دفاع مقدس نظامی بود، اما اتفاقات فرهنگی گستردهای در این دوران شکل گرفت و به اعتقاد بنده، پیروزیهای فرهنگی از پیروزیهای نظامی اهمیت بیشتری دارد.
پورذهبی ادامه داد: دفاع مقدس عرصهای بود که بسیاری از انسانهای بزرگ و سختکوش خود را نشان دادند و در آزمونهای دشوار، جوهره و حقیقت انسانها آشکار شد.
وی با اشاره به رشادتهای رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی عنوان کرد: بسیاری از رزمندگان با وجود شرایط سخت، مجروحیتها و خطرات فراوان، با ایثار و ازخودگذشتگی در میدان حضور داشتند و برای دفاع از کشور تلاش کردند.
هشت ویژگی دفاع مقدس
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس مظهر حماسه، معنویت، دینداری، آرمانخواهی، ایثار و ازخودگذشتگی، ایستادگی، پایداری و مقاومت و تدبیر بود.
پورذهبی افزود: رزمندگان دفاع مقدس در کنار شجاعت و حضور در میدان، اهل معنویت و عبادت بودند و آرمانهای خود را دنبال میکردند؛ آنان در برابر دشواریها ایستادگی کردند و از خود و خانوادههایشان برای دفاع از کشور گذشتند.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد بر آرمانها بمانیم، باید بدانیم که آزمونها و دشواریها همواره وجود دارند و انسان باید برای ایستادگی، مقاومت و پذیرش هزینههای این مسیر آمادگی داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، یاد شهید سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت را نیز گرامی داشت.
وی همچنین از تلاشهای نیروهای ارتش و دیگر مجموعههایی که در برگزاری برنامهها و تجمعات هفتههای اخیر نقش داشتند، قدردانی کرد و یاد سربازان شهید دوران دفاع مقدس و همچنین سربازانی که در درگیریهای اخیر جان خود را در راه دفاع از کشور از دست دادند، گرامی داشت.
تأکید بر اهمیت مطالعه تاریخ دفاع مقدس
پورذهبی با تأکید بر ضرورت مطالعه تاریخ کشور گفت: تاریخ را باید مطالعه کرد و درباره عملکرد حکومتها و نظامهای مختلف در مقاطع تاریخی قضاوت کرد.
وی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی در جنگهای مختلف اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در چندین جنگ با تسلیم شدن در برابر دشمن مواجه نشده و دفاع مقدس از این جهت یک تجربه مهم تاریخی محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مواضع مطرحشده در عرصه بینالمللی اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به مسائل انسانی و ضرورت پرهیز از جنگ میان ملتها، باید میان مردم و دولتهایی که تصمیمهای نظامی اتخاذ میکنند تفاوت قائل شد.
پورذهبی همچنین بر ضرورت بیان مواضع با صلابت تأکید کرد و گفت: با توجه به اتفاقاتی که در جریان درگیریهای اخیر رخ داده است، باید در بیان مواضع و تشریح جنایتها و اقدامات دشمن، صریح و محکم سخن گفت.
وی با اشاره به آسیب دیدن غیرنظامیان و دانشآموزان در حملات اخیر افزود: باید ابعاد این اتفاقات و آثار آن بر مردم و بهویژه کودکان و دانشآموزان برای افکار عمومی تبیین شود.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی برای دانشآموزان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و گفت: امیدواریم در سال تحصیلی جدید، دانشآموزان در امنیت و سلامت باشند و با موفقیت مسیر علم و دانش را دنبال کنند.
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