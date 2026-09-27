نبود دغدغه نیروی انسانی و فضای آموزشی در مدارس خراسان جنوبی

مهدی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و برگزار نشدن آزمون ماده ۲۵ در سال تحصیلی جدید، با همکاری نیروهای اداری و آموزشی، استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و همچنین استمرار خدمت فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، نیاز مدارس استان به معلم تأمین شده است.

وی افزود: در صورتی که در مدرسه‌ای نیازی به نیروی انسانی وجود داشته باشد و این نیاز از طریق همکاران شاغل برطرف نشود، از ظرفیت بازنشستگان آموزش و پرورش برای تدریس استفاده خواهیم کرد تا در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نماند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی، بیان کرد: برای هر شهرستان استان یک معین برای بررسی و پیگیری مشکلات احتمالی مشخص شده است و در مراسم محوری آغاز سال تحصیلی نیز برای هر شهرستان سخنران، بازرس و ناظر تعیین شده است.

مرتضوی در ادامه با تأکید بر رعایت ضوابط مربوط به دریافت وجه از والدین دانش‌آموزان گفت: به هیچ وجه نباید هنگام ثبت‌نام مدارس از اولیای دانش‌آموزان وجهی دریافت شود و تنها دریافت حق بیمه و در هنرستان‌ها هزینه کتاب مجاز است.

وی ادامه داد: بر اساس روال قانونی، در ادامه سال تحصیلی و پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدارس، در صورت نیاز به مشارکت مالی والدین، نیازهای مدرسه توسط این انجمن اولویت‌بندی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: در این شرایط، بدون وجود هرگونه اجبار، از اولیای دانش‌آموزان درخواست می‌شود در صورت تمایل و توانایی، برای تأمین نیازهای مدرسه مشارکت کنند.

مرتضوی با تأکید دوباره بر آمادگی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید گفت: در ابتدای سال تحصیلی هیچ دغدغه‌ای در زمینه فضای آموزشی و نیروی انسانی نداریم.

وی افزود: مدارس استان در شرایط فعلی به صورت ۱۰۰ درصد حضوری فعالیت می‌کنند و انتظار داریم اولیای دانش‌آموزان نیز با آموزش و پرورش همکاری کنند تا در روند آموزش و فعالیت مدارس مشکلی ایجاد نشود.