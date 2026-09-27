باهنر: مسئله مذاکره ادامه همان دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه جامعه اسلامی مهندسین در هفته دفاع مقدس ، با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره رزمندگان و دلیرمردان عرصه دفاع مقدس برگزار گردید.

در این نشست محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در سخنانی با گرامی داشت هفته دفاع مقدس اشاره داشت : هیچ جنگی بی‌انتها ادامه ندارد و مسئله مذاکره ادامه همان دفاع مقدس است.

وی افزود: یکی از ارکان اصلی دفاع مقدس مردم مبعوث شده هستند که بیش از ۲۰۰ شب است در خیابان‌ها جان فدای نظام اسلامی هستند و از نیروهای مسلح خود و از انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند. باهنر گفت: همه خواست دشمن از انواع جنگ تحمیلی، جنگ شناختی، جنگ اقتصادی و غیره این است که ملت خسته شوند و بین امت و امام فاصله بیفتد.

وی اظهار داشت: یکی از ترفندهای دشمن این است که دو قطبی جنگ و نه به جنگ در میان مردم و حتی طرفداران جانفدای نظام به وجود آورد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود گفت: تقریبا تمام شهروندان ایران عزیز روی تمامیت ارضی تعصب دارند و در این خصوص تا پای جان می‌ایستند. همچنین موضوع استقلال سیاسی نیز یکی از شاخصه‌های بسیار ارزشمند است که هیچ کشوری در دوران انقلاب اسلامی نتوانسته است حکومت جمهوری اسلامی را متهم کند که تحت نفوذ یکی از قدرت‌های بیگانه است.

باهنر با تقدیر از رشادت‌های فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس اظهار داشت: در طول ۲۰۰ سال پیش از انقلاب اسلامی هر زمان که جنگی در ایران رخ داد، با جنگ یا بدون جنگ، قسمتی از خاک ما دست بیگانه رفت، اما در جنگ ۸ ساله با رشادت رزمندگان اسلام یک وجب از خاک ما دست بیگانه نیفتاد.

وی در پایان صحبت‌هایش گفت: نیروهای مسلح، دیپلمات‌های ما و مردم مبعوث شده سه ضلع مثلث اقتدار نظام اسلامی هستند که دشمن آمریکایی و صهیونیستی تمام تلاشش را برای شکستن اضلاع این مثلث اقتدار به کار می‌برد.

در ادامه این نشست سردار محمد کوثری نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان ارشد دفاع مقدس به ایراد سخن پرداخت.

وی با اشاره به روند پیروزی انقلاب اسلامی و نقش بی‌بدیل ملت بزرگ ایران در سرنگونی نظام شاهنشاهی اظهار داشت: اگر مردم پای کار انقلاب نمی‌آمدند و به ندای حق طلبی امام راحل لبیک نمی‌گفتند کاری از پیش نمی‌رفت و انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد.

وی افزود: دو عامل سبب ثبات انقلاب شدند، مردم و ولایت.

کوثری با ذکر خاطراتی از اوایل انقلاب و دفاع مقدس به خیانت‌های بنی صدر و دشمنی دشمنان انقلاب در آن زمان برای از پا درآوردن نظام اسلامی اشاره کرد.

وی افزود: ابر قدرت شرق و غرب در ابتدای انقلاب به این نتیجه رسیدند که باید نظام اسلامی را سرنگون کند، به همین دلیل صدام را در سال ۱۳۵۸ به قدرت رساندند و در جنگ تحمیلی نیز با همه توان پشت صدام ایستادند تا نظام اسلامی را سرنگون کنند اما امام راحل جز با خدا با کسی معامله نداشت و یقین داشت به نصرت الهی.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تفکر انقلابی در دفاع مقدس که ما می‌توانیم و موجب پیروزی‌های فراوان لشکر اسلام در عین کمبود شدید امکانات شد ما را در جنگ تحمیلی موفق کرد.

کوثری در ادامه سخنان خود به ذکر صحنه‌هایی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پرداخت و از رشادت‌های نیروهای مسلح و حضور حماسی و با بصیرت مردم در این دفاع مقدس سخن گفت.

وی حرف‌های امریکایی‌ها مبنی بر عبور ۴۰ میلیون بشکه نفت در یک روز از تنگه هرمز را بلوف و جنگ روانی خواند.

وی اظهار داشت: اگر ترامپ جنایتکار می‌توانست کاری انجام دهد حتماً ما را رها نمی‌کرد و جنایاتش را ادامه می‌داد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون مدیریت افکار عمومی در دوران دفاع مقدس اظهار داشت که در خصوص مدیریت افکار عمومی باید واقعیت‌ها برای مردم گفته شود.

وی افزود: زمانی که مردم در میدان آمدند، تحلیل‌های آمریکایی‌ها به بن‌بست رسید. کوثری در پایان گفت: خداوند اراده کرده است که این ملت را سربلند کند که ان شاالله این چنین خواهد شد.

شایان ذکر است در پایان این مراسم سردار محمد کوثری به سوالات حاضرین پاسخ داد.