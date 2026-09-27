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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

دستگیری سارق سابقه‌دار خانه‌باغ‌های همدان

دستگیری سارق سابقه‌دار خانه‌باغ‌های همدان

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان همدان از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای که اقدام به سرقت از خانه‌باغ‌های حاشیه شهر کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد صبح یکشنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه‌باغ‌های اطراف شهر و اعلام موضوع به کلانتری ۱۶ مدنی بررسی پرونده و شناسایی سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۶ مدنی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی صحنه‌های جرم موفق به کشف یک دستگاه تلفن همراه در محل یکی از سرقت‌ها شدند که متعلق به سارق بود و با استعلام‌های انجام شده هویت متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در روستای «شورین» دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی مبنی بر سرقت تجهیزات و ابزارآلات کشاورزی و ساختمانی از جمله دستگاه جوش و سنگ‌فرز اعتراف کرد و اموال مسروقه را به فردی دیگر فروخته است.

سرهنگ طولابی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره روانه زندان شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6958911

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