به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد صبح یکشنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانهباغهای اطراف شهر و اعلام موضوع به کلانتری ۱۶ مدنی بررسی پرونده و شناسایی سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۶ مدنی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی صحنههای جرم موفق به کشف یک دستگاه تلفن همراه در محل یکی از سرقتها شدند که متعلق به سارق بود و با استعلامهای انجام شده هویت متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در روستای «شورین» دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهم در بازجوییهای اولیه به بزه انتسابی مبنی بر سرقت تجهیزات و ابزارآلات کشاورزی و ساختمانی از جمله دستگاه جوش و سنگفرز اعتراف کرد و اموال مسروقه را به فردی دیگر فروخته است.
سرهنگ طولابی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار صادره روانه زندان شد.
وی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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