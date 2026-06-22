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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

امدادرسانی به ۲ سانحه رانندگی محور میامی-سبزوار؛ یک نفر جان باخت

امدادرسانی به ۲ سانحه رانندگی محور میامی-سبزوار؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به دو حادثه واژگونی پراید در محور میامی به سبزوار خبر داد و گفت: یک نفر در این حوادث جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی واژگونی پراید در محور میامی به سبزوار طی روز دوشنبه خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت هشت نفر را رقم زده است.

وی با ابراز تأسف و همدردی با خانواده جان باخته سانحه رانندگی نخستین روز تابستان سال جاری، افزود: حادثه مربوط به واژگونی پراید کیلومتر ۵۸ محور میامی- سبزوار بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت چهار نفر در این سانحه خبر داد و بیان کرد: برای فوتی حادثه عملیات رها سازی انجام و مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان به واژگونی پراید کیلومتر ۱۵ محور میامی- سبزوار اشاره کرد و توضیح داد: به چهار مصدوم این حادثه نیز امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن پیک تعطیلات برای تضمین سلامت سفر و پیشگیری از این حوادث تلخ رانندگان را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دعوت می کنیم.

کد مطلب 6868095

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