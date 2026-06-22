امدادرسانی به ۲ سانحه رانندگی محور میامی-سبزوار؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی واژگونی پراید در محور میامی به سبزوار طی روز دوشنبه خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت هشت نفر را رقم زده است.

وی با ابراز تأسف و همدردی با خانواده جان باخته سانحه رانندگی نخستین روز تابستان سال جاری، افزود: حادثه مربوط به واژگونی پراید کیلومتر ۵۸ محور میامی- سبزوار بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت چهار نفر در این سانحه خبر داد و بیان کرد: برای فوتی حادثه عملیات رها سازی انجام و مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان به واژگونی پراید کیلومتر ۱۵ محور میامی- سبزوار اشاره کرد و توضیح داد: به چهار مصدوم این حادثه نیز امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن پیک تعطیلات برای تضمین سلامت سفر و پیشگیری از این حوادث تلخ رانندگان را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دعوت می کنیم.