اروپا دو ماهواره رصد زمین به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این موشک ها از آمریکای جنوبی به فضا پرتاب شدند. هر دو ماهواره FLEX و Copernicus Sentinel-۳C طبق برنامه ریزی پرتاب شدند. آنها در ارتفاع ۸۲۰ کیلومتری زمین رها شدند و هر دو ۱۱۶ دقیقه پس از پرتاب آزادانه پرواز می کردند. ماهواره FLEX با وزن ۳۹۷ کیلوگرم فلورسانس پوشش گیاهی را ردیابی و رصد می کند. این ابزار می تواند نقشه فعالیت فتوسنتز گیاه را تهیه کند که البته طبق بیانیه آژانس فضایی اتحادیه اروپا هم اکنون هیچ ماهواره ای قادر به انجام آن نیست. داده های FLEX نه تنها برای درک بهتر چرخه کربن جهانی اهمیت دارند بلکه برای مدیریت کشاورزی و تامین غذایی نیز مهم هستند.

Copernicus Sentinel-۳C نیز بخشی از برنامه رصد زمین اتحادیه اروپا به نام کوپرنیکس است. این ماهواره ۱۱۱۴۳ کیلوگرمی ادامه ای بر سری Sentinel-۳C است که قدیمی شده اما همچنان با قدرت در مدار پایین زمین فعالیت می کند. دو ماهواره دیگر Sentinel در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ میلادی به فضا پرتاب شدند و همچنان فعال باقی مانده اند.

Sentinel-۳C نیز مانند دو ماهواره دیگر هم نام خود مجموعه ای از ابزارهای نوین را برای سنجش سیستماتیک اقیانوس ها، خشکی، یخ و اتمسفر زمین دارد تا دینامیک های مقیاسکلان جهانی را درک و رصد کند.