عظیمیان: اکیپ پزشکی به مناطق محروم بیجار اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عظیمیان صبح یکشنبه در مراسم اعزام اکیپ پزشکی به نقاط مختلف شهرستان بیجار اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و در راستای برنامه‌های گرامیداشت کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، اکیپ پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات رایگان به مناطق محروم شهرستان بیجار اعزام شد.

وی افزود: این اقدام با هدف توسعه خدمات سلامت‌محور و کمک به دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق محروم به خدمات پزشکی و درمانی در قالب برنامه‌های محرومیت‌زدایی سپاه انجام شده است.

فرمانده سپاه بیجار بیان کرد: این اکیپ با همکاری بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل شده و خدماتی شامل ویزیت پزشک عمومی، دندانپزشکی، مامایی و خدمات آزمایشگاهی را به صورت رایگان به مردم ارائه می‌کند.

عظیمیان ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و بسیج جامعه پزشکی برای خدمت‌رسانی در مناطق کمتر برخوردار از جمله برنامه‌هایی است که با هدف کاهش مشکلات مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی تنها به حوزه درمان محدود نمی‌شود و سپاه و گروه‌های جهادی متناسب با نیاز مناطق هدف، برنامه‌های مختلفی را برای ارائه خدمات به مردم دنبال می‌کنند.

آیین اعزام این اکیپ پزشکی صبح یکشنبه پنجم مهرماه با حضور جانشین فرمانده سپاه ناحیه بیجار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.