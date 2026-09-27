رونمایی از نخستین کیوسک نذر عتبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، این کیوسکها قرار است در اماکن عمومی از جمله فرودگاهها، پایانههای مسافری، مصلاها، مراکز مذهبی و دیگر محلهای پرتردد مستقر شوند تا فاصله میان «نیت» و «انجام نذر» کوتاهتر شود و هر فرد بتواند حتی با مبلغی اندک، در ساخت و توسعه یک اثر ماندگار سهیم شود.
نخستین نمونه از این کیوسکها در آیینی با حضور محمد جلالمآب، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و محمدحسین حسینزاده، مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت، و در چارچوب تفاهمنامه همکاری میان دو مجموعه رونمایی شد.
پاسخ به یک مطالبه عمومی
محمد جلالمآب، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، در این مراسم، سادهسازی زمینه مشارکت مردم در توسعه حرمهای مطهر را یکی از مطالبات همیشگی آنان اعلام کرد و گفت: برای پاسخ به این مطالبه عمومی، بهرهگیری از روشهای نوین مبتنی بر فناوریهای روز در دستور کار ستاد قرار دارد.
جلالمآب به همکاری اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه اشاره کرد و افزود: شمارهگیری کد دستوری(ستاره72مربع) #۷۲* یکی از سادهترین روشهای مشارکت در
توسعه عتبات است که با استقبال خیران حرمساز مواجه شده است. همچنین درگاه پرداخت اینترنتی «نذر عتبات» به نشانی https://atabat.org/fa/onlinepayment/form و شماره حساب ۷۲۷۲ در بانکهای سپه، ملی و تجارت، از دیگر روشهایی است که خیران میتوانند از طریق آن کمکهای نقدی خود را اهدا کنند.
مشارکتهای کوچک، نتیجهای بزرگ
جلالمآب با اشاره به تجربه اجرای طرحهای بزرگ توسعهای در عتبات گفت: یکی از مهمترین تجربههای ستاد در سالهای گذشته، تبدیل مشارکتهای مردمی به پروژههای بزرگ و ماندگار بوده است.
وی، طرح توسعه حرم امیرالمؤمنین(ع) با نام «صحن حضرت زهرا(س)» را نمونهای از این تجربه دانست و افزود: اجرای این طرح بزرگ نشان داد که وقتی نذرها و کمکهای مردم در یک مسیر مشخص و هدفمند جمع میشود، حتی مشارکتهای محدود نیز میتواند در شکلگیری یک دستاورد بزرگ و ماندگار نقش داشته باشد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به رهنمود رهبر شهید انقلاب درباره فراهم کردن زمینه مشارکت آحاد مردم در این باقیاتالصالحات ماندگار اظهار داشت: فراهم کردن امکان مشارکت برای همه مردم، به معنای فراهم کردن فرصت برای سهیم شدن در ساخت و توسعه حرمهای مطهر است؛ فرصتی که اندازه آن را میتوان متناسب با توان و نیت هر فرد تعیین کرد.
یک فرصت برای مشارکت در توسعه حرم امام حسین(ع)
وی در ادامه به طرح توسعه حرم امام حسین(ع) با نام «صحن حضرت زینب(س)» اشاره کرد و گفت: این طرح، اولویت نخست فعالیتهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات است و تداوم اجرای آن نیز نیازمند استمرار مشارکت مردم است.
جلالمآب افزود: همانگونه که مشارکت مردم در سالهای گذشته در اجرای طرحهایی همچون توسعه حرم امام علی(ع) به ثمر نشست، امروز نیز مردم میتوانند متناسب با نیت و توان خود در ادامه این مسیر سهیم باشند.
وی تأکید کرد: «کیوسک نذر عتبات» تنها یک شیوه جدید برای پرداخت نیست؛ بلکه راهی برای آن است که نیت خیر، سریعتر و آسانتر به یک اقدام واقعی تبدیل شود و سهم هر فرد، هرچند کوچک، در کنار سهم دیگران به یک اثر ماندگار تبدیل شود.
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