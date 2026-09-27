توانمندسازی معلمان تربیت بدنی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی فکی صبح یکشنبه در گردهمایی معاونین تربیت‌بدنی و سلامت شهرستان‌ها و مناطق استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نقش این معاونت در نشاط‌آفرینی مدارس اظهار کرد: مدرسه پویا، کانون اصلی تربیت‌بدنی و سلامت است. ما با رویکرد مدرسه‌محوری، به دنبال آن هستیم که با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق در مناطق، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان و نهادینه‌سازی فرهنگ سلامت در جامعه آموزشی استان باشیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: توسعه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای، برگزاری المپیادهای ورزشی و توانمندسازی معلمان تربیت‌بدنی از اولویت‌های اصلی ما در سال تحصیلی جدید است که با مشارکت و همت تمامی مناطق استان محقق خواهد شد.

فکی تصریح کرد: هدف از این انسجام، ایجاد یک شبکه واحد و کارآمد برای هم‌افزایی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی در مناطقی نظیر عسلویه، خارگ، گناوه، شبانکاره و بندرریگ، زمینه برای جهش کمی و کیفی فعالیت‌های حوزه تربیت‌بدنی و سلامت در سراسر استان بوشهر فراهم آید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بررسی چالش های پیش‌رو در حوزه بهداشت و سلامت جسم و روان دانش‌آموزی و راهکارهای ارتقای شاخص‌های این موارد از اهداف این نشست است . بر این اساس، تأکید بر تقویت تعامل با دانشگاه علوم پزشکی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های غربالگری سلامت و همچنین ارتقای سطح سواد بهداشتی اولیا و مربیان، از جمله نکات کلیدی بود که جهت اجرا در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده است.

در پایان، این گردهمایی با تأکید بر تداوم نشست‌های تخصصی و تبادل تجربیات موفق میان مناطق از همه معاونین و کارشناسان تربیت بدنی و سلامت شهرستان ها و مناطق تجلیل و تقدیر شد.