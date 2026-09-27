به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی نعمتی درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه، اظهار کرد: بازی خیلی سختی با تیم خوب روسیه داریم و باید با تمرکز خوب و پرانرژی کار را شروع کنیم تا به هدف خود برسیم.

وی درباره اینکه در بازی دوستانه نتیجه مهم است یا ارزیابی نقاط ضعف و قوت، گفت: قطعا دیدار تدارکاتی برای شناخت و بررسی مشکلات، نقاط ضعف و قوت تیم است. فقط امیدوارم در فرصت کوتاه باقی‌مانده تا جام ملت‌ها همه برای ما انرژی بفرستند و از تیم ملی حمایت کنند تا نتیجه لازم را بگیرد. همه بازیکنان نیز تمام وجود خود را برای مردم عزیز ایران به کار می‌گیرند.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران درخصوص شکست مقابل ازبکستان، توضیح داد: در ابتدای بازی غافلگیر شدیم و عملکرد خوبی نداشتیم. حتما وقتی نتیجه را واگذار می‌کنید برای مردم و رسانه‌ها جالب نیست و به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفتیم. امیدوارم بتوانیم در بازی با روسیه جبران کنیم.

نعمتی درخصوص مسائل فنی دیدار با ازبکستان، عنوان کرد: باید تمرکزمان بالاتر باشد و تمام تمرکز خود را به کار بگیریم. برخی انتقادات از کادرفنی و بازیکنان عادلانه نیست اما همه می‌دانید امیر قلعه‌نویی همیشه تلاش خود را به کار گرفته و به قول معروف صد خود را گذاشته تا تیم ملی در آرامش کامل باشد.

وی اضافه کرد: خود من پس از جام جهانی لژیونر شدم و این موضوع را مدیون اعتماد کادرفنی دانسته و تلاش می‌کنم سرباز خوبی برای تیم ملی باشم تا جواب اعتماد آنها را بدهم.

بازیکن تیم ملی درباره ارزیابی‌اش از وضعیت این تیم در جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان، گفت: همه می‌دانید تمام تیم‌های آسیایی به شرایط خیلی خوبی رسیده‌اند و هرچه به مسابقات نزدیک‌تر می‌شویم، به آمادگی بالاتری هم می‌رسند. ما هم باید در آرامش کامل باشیم و همه به ما روحیه بدهند تا بتوانیم صد خود را برای کسب بهترین نتایج بگذاریم. امیدوارم این اتفاق هم بیفتد.

نعمتی درپاسخ به این سوال که آیا تیم ملی می‌تواند در جام جهانی اتفاق خوبی را رقم بزند، عنوان کرد: صددرصد تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در جام ملت‌ها شرایط خوبی داشته باشیم.

وی درباره آمادگی و انگیزه‌اش برای بازی با روسیه و جام ملت‌های آسیا، خاطرنشان کرد: تمام بازیکنانی که در اردوی تیم ملی هستند، انگیزه کافی دارند. قبلا هم گفتم هر تمرین در تیم ملی، اندازه یک بازی است و هر زمان اینجا بودم، تمام تلاش خود را کردم تا سرباز کوچکی برای مردم، کادرفنی و تیم ملی باشم.

مدافع تیم ملی درمورد اینکه آیا به فکر گلزنی یا ارسال پاس گل مقابل روسیه است، توضیح داد: همه بازیکنان تلاش می‌کنند یک دقیقه یا ۹۰ دقیقه در زمین باشند، بهترین عملکرد را داشته باشند.