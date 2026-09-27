به گزارش خبرنگار مهر، این آیین در دانشگاه تهران نیز با حضور دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت‌الاسلام رستمی، رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.

این مراسم با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر جایگاه آن به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی برگزار می‌شود.

برگزاری همزمان این مراسم در آغاز سال تحصیلی، ضمن نمایش همبستگی و انسجام جامعه دانشگاهی، تصویری از حضور و همراهی دانشگاهیان در پاسداشت این نماد ملی ارائه می کند.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم‌ در این مراسم گفت: پرچم ایران‌ پرچم وحدت بخش ما است، از سال آینده اول مهر ماه این مراسم برگزار می شود.

وی افزود: ابر پرچم جمهوری اسلامی بر فراز کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به اهتزاز در آمد.

وزیر علوم گفت: در روز بزرگداشت پرچم، نباید هیچ پرچم دیگری کنار پرچم ایران قرار بگیرد.

به گزارش مهر، برخی از دانشگاهها نیز با شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از امروز ۴ مهرماه و با حضور دانشجویان، پرچم کشورمان را در صحن دانشگاه‌ها به اهتزاز درآوردند.